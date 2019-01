Kríza vo Venezuele sa vyostruje: Konflikt USA a Ruska, špeciálne komando stráži Madura

Rusko, ktoré podporuje socialistickú vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, sľúbilo, že bude stáť pri ňom po tom, čo sa líder opozície Juan Guaidó vyhlásil v stredu za dočasného prezidenta s podporou Washingtonu. Ide o najnovšiu medzinárodnú krízu, ktorá rozdelila globálne mocnosti, pričom Spojené štáty a Európa podporujú Guaidóa a Rusko a Čína naliehajú na nezasahovanie, napísal Reuters.

Jevgenij Šabajev, vodca polovojenskej skupiny kozákov s väzbami na ruské súkromné vojenské spoločnosti, pre Reuters uviedol, že podľa jeho informácií môže byť vo Venezuele približne 400 ruských žoldnierov. Ostatné zdroje však hovorili o malých skupinách.

Reuters poznamenal, že títo žoldnieri sú spojení s tzv. Vagnerovou skupinou, ktorej členovia, väčšinou bývalí vojaci, bojovali tajne na podporu ruských síl v Sýrii či na Ukrajine.

Šabajev, citujúc kontakty v ruských bezpečnostných štruktúrach, povedal, že skupina žoldnierov odletela do Venezuely začiatkom tohto týždňa - deň alebo dva pred začiatkom opozičných protestov. Podľa jeho slov nastúpili do dvoch charterových lietadiel smerujúcich do kubánskej Havany a odtiaľ pokračovali komerčnými letmi do Venezuely.

Úlohou žoldnierov vo Venezuele je chrániť Madura pred pokusom opozičných sympatizantov v jeho vlastných bezpečnostných zložkách, aby ho zadržali, vysvetlil Šabajev. "Naši ľudia sú tam priamo na jeho ochranu," zdôraznil.

Venezuelské úrady tvrdia, že v pondelok zatkli asi kilometer od prezidentského paláca v metropole Caracas skupinu vojakov, ktorá sa vzbúrila voči Madurovi, poznamenal Reuters.

Jeden z dvoch anonymných ruských zdrojov, ktorý je blízky Vagnerovej skupine a bojoval v zahraničných konfliktoch, uviedol, že žoldnieri prišli do Venezuely už pred prezidentskými voľbami v máji 2018 a že ďalšia skupina prišla "nedávno".

Na otázku Reuters, či je nasadenie žoldnierov spojené s ochranou Madura, tento zdroj povedal: "Je to priamo spojené." Žoldnieri neodleteli do Venezuely z Moskvy, ale z tretích krajín, kde vykonávali misie, dodal zdroj. Tretí zdroj, blízky súkromným vojenským spoločnostiam, taktiež potvrdil, že vo Venezuele je takáto skupina. "Neprišli tam vo veľkom dave," dodal bez podrobností.