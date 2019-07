Tragická smrť chlapčeka (†2) otriasla celým Španielskom FOTO: Polícia už vie, kto môže za jeho smrť

TOTALÁN/MADRID - Minuloročnú záchrannú akciu v horskej oblasti južného Španielska sledoval celý svet. Bohužiaľ, dvojročný Julen Roselló, ktorý spadol do 110 metrov hlbokej šachty, nakoniec neprežil. V týchto dňoch už polícia vie, kto môže za jeho smrť.

Chlapec podľa rodičov 13. januára skĺzol dolu úzkym skúšobným vrtom, ktorý za účelom nájdenia vody urobili robotníci. Otvor ale zostal nezakrytý.

Špecializovaní banskí záchranári našli dieťa v hĺbke 70 metrov bez známok života po trinástich dňoch. Do operácie bolo zapojených 300 záchranárov.

Španielske štátne zastupiteľstvo aktuálne obvinilo Davida Serrana, majiteľa pozemku na vidieku pri dedine Totalán, kde sa dieťa hralo, z neúmyselného zabitia. V prípade preukázania viny mu hrozí trojročný trest odňatia slobody.

Z textu obvinenia vyplýva, že Serrano otvor nezakryl, neumiestnil naň varovné značky a neupozornil ani poškodenú rodinu. Vrt na jeho pozemku mal v priemere 25 až 30 centimetrov.

Obvinenému okrem pobytu za mrežami hrozí aj to, že bude musieť uhradiť náklady spojené so záchrannou akciou, ktoré sa vyšplhali na 700-tisíc eur, a pokutu milión eur za to, že o vrte neinformoval úrady, teda kopal načierno.