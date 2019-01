Tragédia v Brazílii: VIDEO Pretrhnutá priehrada pochovala domy, stovky nezvestných

Brazílski záchranári naďalej pátrajú po približne 300 nezvestných. Potvrdených je už deväť strát na životoch. S odvolaním sa na oznámenie tamojšieho hasičského zboru zo soboty rána o tom informovala agentúra AFP. Dodala, že počet nezvestných sa oproti predchádzajúcej informácii zdvojnásobil.

Podľa guvernéra Romeua Zemu je nádej na záchranu ľudí malá. Bahenné more napríklad zaplavilo jedáleň, v ktorej obedovali stovky robotníkov.

#Brazil: @valenobrasil dam collapsed, unleashing a torrent of mud that killed an as-yet-undetermined number of people living in an area close to the city of #BeloHorizonte. https://t.co/03yRUPnffo #Brumadinho pic.twitter.com/LkNUjaSehc