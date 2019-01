Vdova po zavraždenom poľskom starostovi: Z manželovej smrti viní štátnu televíziu

"Môjho manžela zabili slová. Zodpovedná je TVP. Myslím si to. Nenávistná rétorika, to, ako ho ukazovali, to všetko malo vplyv na rozhodnutie vraha vybrať si Pawla za svoju obeť," uviedla Adamowiczová.

Adamowicz zomrel 14. januára po tom, čo ho počas charitatívnej akcie bodol útočník do srdca a do brucha. Adamowicz po prevoze do nemocnice absolvoval päťhodinovú operáciu, svojim zraneniam však podľahol. Útočníkom bol v minulosti odsúdený kriminálnik, ktorý svoj čin nazval politickou pomstou a vyjadril sa, že je odporcom politickej strany Občianska platforma (OP).

Nenávisť voči tejto strane odôvodňoval aj tým, že počas jej vlády ho väznili za bankové lúpeže. OP je hlavnou opozičnou silou proti vládnucej nacionalistickej strane Právo a spravodlivosť (PiS) . Adamowicz, v minulosti známy disident a člen Solidarity, bol popredným politikom OP.

TVP aj v deň vraždy starostu odvysielala program, v ktorom obvinila OP zo všetkej agresie vo verejnej sfére. Televízia následne uviedla, že bude žalovať každého, kto naznačí, že jej programy prispeli k vražde starostu. "Nech teda žalujú mňa," odkázala stanici v rozhovore Adamowiczová, ktorá je povolaním právničkou.