Českí poslanci prichádzajú s revolučným zákonom: Inšpiráciu hľadali aj na Slovensku

"Ide nám o to, aby sa čeština - a teraz to poviem nespisovne - neprznila," odôvodnil návrh šéf klubu KSČM Pavel Kováčik. Podľa neho by sa v médiách, ale aj inde malo rozprávať spisovnou češtinou a nemal by prevažovať slang, pričom by sa však nemali potlačovať práva národnostných a etnických menšín.

Používanie češtiny síce upravuje celý rad zákonov týkajúcich sa napríklad súdnictva, živností, školstva, mediálnej sféry, ale podľa komunistov je nutné sprísnenie. Kováčik vysvetlil, že nechcú brániť prirodzenému vývoju jazyka, ale chcú dosiahnuť, aby "mal krásny český jazyk možnosť prirodzene sa vyvíjať tak, aby ním rozprávali aj naši potomkovia".

KSČM v dôvodovej správe napísala, že čeština ustupuje cudzím jazykom, predovšetkým v oblastiach, ktoré by mali zostať doménou českého jazyka. Zástupcovia ďalších poslaneckých frakcií oslovených českým denníkom Právo uviedli, že návrh KSČM zrejme opäť neprejde. Poslanci sa väčšinou zhodujú, že taká úprava nie je nutná a že by sa mali zaoberať užitočnejšími vecami. KSČM argumentuje tým, že podobnú úpravu majú napríklad na Slovensku, v Rakúsku, Španielsku či vo Francúzsku.

Nápad KSČM by predbežne podporili Okamurovci. "Návrh a jeho znenie zatiaľ nepoznáme, považujeme však za správne, aby sa čeština ako štátny jazyky chránila," povedal šéf hnutia SPD Tomio Okamura a pripomenul príklad Slovenska. Niektoré strany však majú obavy z nacionalistických tendencií v časti politickej scény a sú preto obozretné, vrátane ODS či klubu STAN, napísal portál Novinky.cz. Predseda klubu sociálnych demokratov Jan Chvojka podobne ako niektorí ďalší poslanci vyhlásil, že žijeme v 21. storočí a je normálne, že sa jazyky ovplyvňujú a obohacujú.​