Rodina sa tešila na vianočnú dovolenku: Na letisku prišiel šok, dcére (17) zostali len oči pre plač

Odette so snúbencom Jasonom

Zdroj: FB/Odette Baxter-Booth

CORNWALL - Maisy Bennettová (17) a jej matka Odette Baxter-Boothová z britského Cornwallu nestrávia vianočné sviatky so svojimi blízkymi v Južnej Afrike tak, ako to mali pôvodne v pláne. Na letisku Heathrow sa totiž dozvedeli, že tínedžerka musí mať podpísané povolenie od svojho biologického otca na to, aby mohla odletieť. Aj keď sa snažili situáciu promptne vyriešiť, tínedžerka nakoniec do lietadla nenastúpila a dvojica sa musela zmieriť s tým, že koncoročná dovolenka neskončí podľa ich predstáv.