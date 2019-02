Brit si incident z Prahy zapamätá na celý život: Neuveríte, čo sa stalo na letisku s jeho pasom

Štyridsaťštyriročný Steve Vincent, profesor na univerzite v Newcastli, navštívil Prahu so svojím kamarátom, 43-ročným Allanom Poolom. Zámena dvoch starých, ošúchaných pasov sa udiala, keď sa prihlasovali na ubytovanie v Starom Meste. Vincent teraz musí čakať, kým mu britská ambasáda vydá náhradný cestovný doklad. Zaplatí zaň 100 libier (cca 115 eur), starý pas si bude musieť zrušiť a požiadať o nový.

Poole odcestoval v nedeľu. V Prahe nikto neoveril, či údaje z palubného lístka zodpovedajú tým v pase. "Dokonca som prešiel automatickou pasovou kontrolu v Amsterdame," opísal Brit, ako sa počas medzipristátia dostal zo schengenského priestoru, do ktorého Británia na rozdiel od Českej republiky a Holandska nepatrí.

Hey, @KLM - you let my friend travel from Prague to Newcastle on my passport (after we swapped by mistake). You shouldn’t have let him on the plane. I’m trapped in Prague. What are you going to do about it?