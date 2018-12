Otec sa na polícii priznal, že utopil dcérku (6 mes.) v rybníku: Šokujúci dôvod, no stal sa zázrak!

KANSAS CITY - Johnathon Zicarelli (28) z mestečka Greenwood v americkom štáte Missouri prišiel v pondelok predpoludním na policajnú stanicu so strašnou správou. Mužom zákona oznámil, že iba pred pár minútami utopil svoju 6-mesačnú dcérku v rybníku. Dôvodom jeho konania malo byť, že chcel uľahčiť život svojej vystresovanej manželke pred sviatkami. Nakoniec sa však dievčatko podarilo zázračne zachrániť.

Mladý otec vstúpil na policajnú stanicu v pondelok 17. decembra okolo desiatej hodiny predpoludním s tým, že utopil svoju dcérku. Dôstojníci neváhali a okamžite utekali na označené miesto.

Dievčatko našli bezvládne plávať na hladine. Vyzeralo ako porcelánová bábika. V pľúcach malo vodu, v ústach trávu a v očiach bahno. Podaním prvej pomoci však podchladené telíčko priviedli opäť k životu. Správy z nemocnice, kam zdravotníci bábätko previezli, hovoria, že sa postupne zotavuje.

Zdroj: Jackson County Detention Center

Jonathon Stephen Zicarelli sa podľa KSHB-TV priznal, že k rybníku zašiel so svojou dcérkou trikrát, kým sa konečne odhodlal k ohavnému činu. Vyšetrovateľom povedal, že pred sviatkami pociťoval stres, či dokáže finančne zabezpečiť svoju rodinu a myslel si, že zabitím dieťaťa pomôže svojej žene. Počas výpovede údajne neprejavil žiadne emócie.

Krkavčí otec bol zatknutý a prevezený do záchytného centra v Jackson County. Výška kaucie bola podľa súdnych záznamov stanovená na pol milióna dolárov (približne 440-tisíc eur). Ak by bol schopný túto kauciu zaplatiť a dostal sa na slobodu, mal by zákaz vídať svoju dcérku alebo sa stretávať s kýmkoľvek mladším ako 17 rokov.

Zicarelli čelí obvineniu z domáceho násilia prvého stupňa, čo znamená, že sa pokúsil zabiť alebo vedome spôsobiť vážne fyzickej zranenie svojej obeti. Za tento trestný čin mu hrozí od 10 do 30 rokov za mrežami, prípadne aj doživotie.