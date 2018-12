Mladá matka obetovala svoju Améliu (†4): FOTO Vysvetlila, prečo ju očistila a spálila

Carly Ann Harrisová (38) je obvinená z vraždy dcéry Amélie (†4) v dome v Trealawe, v južnom Walese, ktorá sa stala v júni tohto roka.

Na snímke je Carly Ann Harrisová. Zdroj: Profiimedia

Krkavčia matka svoje dieťa utopila vo vani, čo potvrdilo aj susedstvo. Ľudia z vedľajších domov vyšli na ulicu po tom, čo sa z Carlynho domu ozývali výkriky. Tie vychádzali z úst 4-ročnej Amélie. „Mami! Mami!“ opisujú výkriky susedia, ktorí po chvíli zbadali Carly v predzáhradke. Tam mala pred zmätenými okolostojacimi vyrieknuť slová: „Boh bude s ňou. Vzali ju anjeli,“ a „v živote by som jej neublížila. Narodila sa pre Ježiša.“

Na snímke z 11. júna 2018 je zadržaná Carly Ann Harrisová. Zdroj: Profiimedia

Čítajte aj: FOTO zúboženého chlapčeka: Rodičia ho roky týrali, jeho súrodenec prehovoril, bol ako obeť holokaustu

Keď Harrisová opäť zašla do domu, jeden z nich zalarmoval políciu, ktorej sa po príchode na ohlásené miesto naskytol ohavný pohľad. Z dievčatka zostali len spálené pozostatky.

Na snímke je zosnulá Amélia. Zdroj: Twitter/capitalswanews

Matka jej telíčko po utopení zababušila a vyniesla ho na dvor, kde ho podpálila. „Musí byť očistená v studenej vode a spálená,“ tvrdila policajtom s tým, že „povedali mi to anjeli. Len ma zatknite. Je to v poriadku.“ Žena následne precitla a začala si spytovať svedomie. „Povedali mi, že ako dôkaz mojej viery musím obetovať vlastné dieťa,“ vysvetľovala mužom zákona, keď jej nasadzovali želiezka.

37 year old Carly Ann Harris to appear in court this morning charged with the murder of 4 year old Amelia Harris in Trealaw Rhondda. Details @BBCRadioWales #GoodMorningWales pic.twitter.com/dCt8CcnBHz