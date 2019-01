VIDEO Krvavá noc v Manchestri: Muž dobodal troch ľudí, všetci sú vo vážnom stave

K incidentu došlo krátko pred 21.00 h miestneho času (22.00 h SEČ). Na stanicu Victoria nachádzajúcu sa v centre mesta bola privolaná železničná polícia po tom, ako viacero svedkov videlo na jednom z nástupísk muža držiaceho dlhý nôž.

Jeden zo svedkov Sam Clack, pracujúci ako producent pre televíziu BBC, uviedol, že útočníka spacifikovalo "šesť alebo sedem" policajtov, ktorí použili aj paralyzér a paprikový sprej. Muž podľa Clacka kričal "Alah" a mal povedať, že "pokiaľ budete pokračovať v bombardovaní týchto krajín, toto sa bude diať ďalej".

Okolnosti činu sa vyšetrujú vrátane možného teroristického motívu. Okrem policajta, ktorý utrpel zranenie ramena, útočník zranil aj muža a ženu. Stanica Victoria bola po tomto incidente až do odvolania zatvorená.

