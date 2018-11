Rodičia zobrali deti na dovolenku do Turecka: FOTO Po návrate ich čakalo prekvapenie, pokuta!

LONDÝN - Rodičia Kirk a Samantha Wheelerovci z anglického Grimsby v grófstve Lincolnshire dostali pokutu vo výške 240 libier (cca 270 eur) za to, že vzali svojich dvoch synov na týždennú dovolenku do Turecka počas školského roka. Dvojica ale tvrdí, že jednoducho nemala inú možnosť a proti finančnému trestu sa chce brániť na súde.

"Len som začal robiť v novej práci v dokoch v Imminghame a pracujem v skupine so šiestimi mužmi, pričom len jedna osoba môže mať vždy voľno," citoval Kirka denník The Sun. Z tohto dôvodu si rodina nemohla zobrať dovolenku cez školské prázdniny, ale rezervovali si ju až na október.

Pred dovolenkou zašli do školy, aby ospravedlnili neprítomnosť svojich osemročných synov Lea a Joshuu, ale ich žiadosť bola zamietnutá. Teraz majú pocit, že boli potrestaní za to, že chodia do práce, a tak Kirk nemal žiadnu inú možnosť, len jednoducho svoje deti vziať do Turecka aj napriek tomu, že nemali od školy povolenie.

"Naši chlapci nikdy predtým nevynechali školu a vždy sa ubezpečujeme, že ich dochádzka je v poriadku. Ale v tejto ojedinelej situácii sme mali pocit, že nemáme inú možnosť, než ich vziať zo školy, pretože dovolenka bola vyplatená už viac ako rok. Ak mám byť úprimná, myslím si, že sa chlapci naučili viac na dovolenke ako v škole. Leo nikdy predtým nebol v zahraničí a teraz sa dokonca naučil plávať," tvrdí Samantha.

Rodina povedala, že sa obráti na súd, aby bojovala proti "neférovým pokutám". Ministerstvo školstva však tvrdí, že dieťa môže vynechať školu len vtedy, ak je choré alebo ak dostane mimoriadne povolenie.

Riaditelia dávajú povolenie na dlhodobejšiu absenciu len vtedy, ak je žiadosť podaná vopred a iba za mimoriadnych okolností - ako je svadba rodiča, náboženské sviatky alebo ak má byť rodič nasadený v ozbrojených silách.

Riaditeľka školy, do ktorej chlapci chodia, uviedla, že nechce komentovať jednotlivé prípady, ale zákony jednoducho stanovujú, že deti musia mať pravidelnú dochádzku a riaditelia môžu poskytnúť voľno len za mimoriadnych okolností. Dovolenka však medzi ne nepatrí.