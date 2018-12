Brit na Bali urobil fatálnu chybu: Kvôli balíčku od kamaráta mu hrozí 15 rokov v krutom väzení

Holmesa zadržali 3. decembra, keď si bol vyzdvihnúť balíček poslaný z Thajska, ktorý obsahoval fľašku s olejom z marihuany. Po šiestich dňoch v cele ho previezli do rehabilitačného centra v policajnej nemocnici, keďže jeho právnici tvrdili, že je užívateľom drog a nie obchodníkom.

Napriek tomu stále čelí obvineniu z obchodovania s drogami a minulý týždeň pred kamerami absolvoval to, čo nazýva "veľmi neskutočnou a bizarnou" tlačovou konferenciou. Sedel vedľa štyroch ďalších mužov obvinených z pašovania drog, za ktoré hrozí v Indonézii až trest smrti. "Cítim to ako veľkú nespravodlivosť, ale nie som vo Veľkej Británii, som na Bali, takže je to moja vina," povedal pre BBC.

Pip Holmes (druhý sprava). Zdroj: profimedia.sk

Otec jedenásťročného syna a osemročnej dcéry, ktorí žijú v Británii s jeho bývalou manželkou, trpí artritídou už osem rokov a tvrdí, že bola spôsobená dlhodobým cvičením thajského boxu. Podľa neho mu marihuana pomáha výrazne znižovať bolesť a nie je to pre neho žiadna voľnočasová aktivita.

Pip Holmes rád cestuje. Istú časť tohto roka strávil v Kanade a v Thajsku má tetovacie štúdio. Koncom októbra prišiel na Bali, aby tu strávil pár mesiacov surfovaním a maľovaním. "Vedel som, že majú veľmi prísne zákony, ale rozhodol som sa sem prísť, pretože surfovanie je tu najlepšie na svete," vysvetlil.

Indonézske právo neuznáva užívanie marihuany na lekárske účely. Brit tak čelí trestu od piatich až do pätnástich rokov vo väzení Kerobokan na Bali. Ide miesto, ktoré Holmes nazýva "strašným". Súd sa očakáva v januári a muž dúfa, že ho zaradia do kategórie závislých na marihuane, čiže bude mať nárok odpykať si iba nízky trest v rehabilitačnom zariadení.

Podľa polície u neho našli 31 gramov medicínskeho oleja s THC, ale táto hmotnosť zahŕňala aj fľašu (28 g). Holmes teraz potrebuje získať peniaze, aby mal na poriadnu obhajobu a prípad vyhral. "Neviem, čo sa so mnou teraz stane. Mám obavy, lebo neviem, koľko to potrvá, kým budem môcť opäť objať svoje deti. Sú to jediné veci, ktoré ma teraz držia nad vodou," dodal. Nešťastníkovi pomáhajú aj zamestnanci britského ministerstva zahraničia.