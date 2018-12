Zajatých ukrajinských námorníkov obvinili z narušenia štátnej hranice

Advokát zadržaného námorníka Denysa Hrycenka, Nikolaj Polozov, pre agentúru vyhlásil, že "námorníci boli obvinení hneď po svojom zadržaní", a to na základe článku 3, odseku 322 Trestného zákonníka Ruskej federácie, teda z nezákonného prekročenia hraníc Ruska. Za tento skutok hrozí skupine osôb konajúcej na základe vzájomnej dohody podľa uvedeného zákona odňatie slobody na šesť rokov. Polozov ďalej uviedol, že sa od momentu zadržania so svojim klientom nevidel a "nevie, či už bol jeho spis zaslaný do Moskvy, ani to, kto sa venuje vyšetrovaniu".

Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou sa vystupňovalo, keď Rusko 25. novembra v oblasti Kerčského prielivu zajalo spoločne s posádkou tri lode ukrajinských námorných síl. Tento incident vyvolal obavy z prepuknutia otvoreného vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. V reakcii na tieto udalosti ukrajinský parlament schválil vyhlásenie stanného práva.