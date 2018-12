Prvé náznaky odvety za ruskú agresiu? Americké vojenské lietadlo preletelo nad Ukrajinou

Neozbrojené lietadlo Letectva Spojených štátov (U.S. Air Force, USAF) s medzinárodným tímom pozorovateľov na palube uskutočnilo špeciálny let nad Ukrajinou vo štvrtok 6.12. Let mal ukázať solidaritu s Ukrajinou po konfrontácii ruských a ukrajinských námorných síl minulý mesiac. Vo vyhlásení Pentagonu bol tento nezvyčajný let realizovaný podľa Zmluvy o otvorenom nebi (Open Skies Treaty), ktorú podpísalo aj Rusko.

Let mal potvrdiť podporu Ukrajine potom, čo sa Rusko zmocnilo troch ukrajinských lodí. Let si vyžiadala Ukrajina podľa Zmluvy o otvorenom nebi, ktorá je medzinárodnou dohodou, podľa ktorej má každá členská krajina právo vykonať a povinnosť akceptovať neozbrojený vojenský pozorovací let. „Ruský nevyprovokovaný útok na ukrajinské námorné plavidlá v Čiernom mori neďaleko Kerčského prielivu je nebezpečná eskalácia napätia zo strany Ruska,“ píše sa vo vyhlásení Pentagonu.

„Spojené štáty chcú lepšie vzťahy s Ruskom, ale to nie je možné, pokiaľ pokračuje nezákonné a destabilizujúce konanie na Ukrajine alebo inde. Účel tohto letu je čiastočne podporiť transparentnosť vojenských aktivít. Väčšinou sú takéto lety zorganizované v predstihu. Zmluva ale umožňuje aj extra lety, ak sa na tom dvaja účastníci dohodnú. V tomto prípade ukrajinská armáda požiadala Spojené štáty o prelet ponad ukrajinské územie,“ vyhlásil Eric Pahon, hovorca Amerického ministerstva obrany.

Zdroj: Getty Images

Pahon uviedol, že toto bol prvý „nezvyčajný“ let podľa Zmluvy o otvorenom nebi od roku 2014, keď sa uskutočnil ako odpoveď na ruskú anexiu Krymu. Námorný incident sa odohral v Kerčskom prielive 25. novembra. Odvtedy sa Washington snaží podporovať Ukrajinu a odsudzovať ruské akcie. Načasovanie a úmysel tohto letu mali uistiť Ukrajinu a ostatných partnerov o amerických záväzkoch.

Pentagon poskytol o lete bližšie informácie. Stroj, ktorý letel ponad Ukrajinu, bolo pozorovacie lietadlo OC-135. Na palube boli pozorovatelia z USA, Kanady, Nemecka, Francúzska, Británie, Rumunska a Ukrajiny. Prieskumný let bol vyžiadaný Generálnym štábom ukrajinskej armády. Lietadlo malo 17-člennú posádku a vyštartovalo z leteckej základne Andrews v Marylande na základňu Ramstein v Nemecku 30. novembra. Na Ukrajinu stroj letel štvrtok 6. decembra.

Zdroj: Youtube/Skyes 9

Medzitým sa očakáva, že americké námorníctvo pošle bojovú loď do Čierneho mora tento mesiac. Túto cestu spravili americké lode niekoľkokrát v tomto roku. Príchod americkej lode bude ďalším signálom vojenskej podpory pre Ukrajinu. USA oboznámilo s plánom Turecko, čo je požadovaný proces pre 15-dňovú čakaciu dobu, kým loď môže vstúpiť do Čierneho mora. Ďalšie detaily o plavbe zatiaľ nie sú známe, píše NY Times.