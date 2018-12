NATO podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, zdôraznil Stoltenberg

Stoltenberg počas stretnutia s novinármi dostal otázku, či Ukrajina v prípade otvoreného útoku zo strany Ruska môže očakávať nejakú formu pomoci od NATO. Šéf Aliancie pripomenul, že Ukrajina nie je súčasťou obranného zoskupenia, ktorého základom je kolektívna obrana svojich členov. Zároveň však zdôraznil, že táto organizácia podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny pred ruskými hrozbami.

"Ponúkame Ukrajine silnú politickú a praktickú podporu. Nie je členom NATO, ale rozhodne podporujeme suverenitu a územnú celistvosť tejto krajiny," odpovedal Stoltenberg na novinársku otázku. Ministri zahraničných vecí členských štátov NATO sa v utorok stretnú so svojimi rezortnými kolegami z Ukrajiny a Gruzínska a preberú aj aktuálne otázky spojené s najnovšou konfrontáciou medzi Kyjevom a Moskvou v Kerčskom prielive, keď Rusko zadržalo tri ukrajinské vojenské lode aj s ich posádkami.

Stoltenberg aj v utorok v tejto súvislosti vyzval Rusko, aby prepustilo zadržiavaných námorníkov a zhabané lode. "Spojenci budú aj naďalej prispievať na modernizáciu ukrajinských ozbrojených síl prostredníctvom rôznych fondov, na kybernetickú oblasť, na riadiace a kontrolné centrá a na modernizáciu ukrajinského námorníctva," spresnil generálny tajomník NATO.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko v súvislosti so sporom pri Kerčskom prielive požiadal NATO vyslať viac vojnových lodí do Čierneho mora. Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov z prostredia Aliancie však neexistuje žiaden plán, ktorý by vyšiel v ústrety týmto požiadavkám Ukrajiny.