Majiteľ auta si našiel na čelnom skle ODKAZ: Dievčatko mu zachránilo hromadu peňazí

NEW YORK - Američan si našiel odkaz od mladého dievčaťa, ktoré pomohlo vyriešiť tajomstvo, čo sa stalo s jeho autom a ušetriť mu tisíce dolárov. Žiačka šiestej triedy totiž videla nehodu, ktorá ju nenechala ľahostajnou, majiteľovi "bonzla", kto mu spôsobil škaredú preliačeninu na kapote a z miesta činu ušiel.

Keď si dievčina uvedomila, že videla niečo, čo by majiteľa mohlo zaujímať, nechala mu na čelnom skle odkaz, v ktorom presne popísala, ako k nehode došlo. Školský autobus totiž v pondelok zasiahol v Buffale v štáte New York zaparkované auto patriace Andrewovi Sipowiczovi (21), no jeho vodička sa neunúvala zanechať údaje a z miesta jednoducho odišla.

Zdroj: Twitter/Andrew Sipowicz

Andrew sa so správou podelil na Twitteri a dodal, že mu dievčina svojím činom ušetrila pár tisíc. Nečudo, že dobrý skutok sa začal šíriť sociálnou sieťou rýchlosťou blesku a príspevok zaznamenal množstvo zdielaní.

Školáčka v odkaze uviedla, že do jeho vozidla vrazil autobus číslo 449, ktorý stojí na danom mieste každý deň, keď ju ide popoludní vysadiť. Jeho vodička sa však rozhodla radšej odísť a nechať Andrewa napospas osudu. Dievčina dokonca osviežila správu aj kresbičkou autobusu so šokovanými študentmi v oknách. Podpísala sa ako žiačka 6. ročníka na Houghtonskej akadémii.

Zdroj: Twitter/Andrew Sipowicz

Dievčatku sa dostalo na internete veľkej pochvaly a čoskoro svoju správu aktualizoval aj Andrew, aby ľudí informoval, že dievčatko sa mu podarilo vypátrať a teraz sa snaží nájsť spôsob, ako ho odmeniť za jeho čin. Dobrý skutok si všimla aj učiteľka dievčatka, ktorá dodala, že je na ňu veľmi hrdá.

Podľa US Today incident potvrdila aj spoločnost, ktorá prevádzkuje školský autobus a ocenila správanie nemenovanej školáčky.