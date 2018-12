Slovákov dojal predvianočný nápad študenta: Matúš pár slovami motivoval ľudí k dobrému skutku

BRATISLAVA - Pomoc blížnemu v núdzi by mala byť zakorenená hlboko v každom ľudskom srdci. Prejsť od bohatstva k chudobe, od zdravia k ťažkej chorobe či od šťastia v rodine k osamelosti je vždy len krôčik. Medzi tých, ktorí vlastnými silami bojujú s nepriazňou osudu, patrí aj Vladimír, predajca Notabene na zastávke Mlynské nivy v hlavnom meste. Mladý Bratislavčan, ktorý ho tu stretáva, jeho príbeh zdieľal nedávno na sociálnej sieti s tým, že by rád pre neho urobil dobrú vec. A našlo sa dosť záujemcov, ktorí sa po jeho slovách rozhodli tento nezištný úmysel podporiť.

"Pán Vladimír má 60 rokov a je po mozgovej porážke, nevie poriadne zohnúť ľavú ruku a na pravú nohu síce môže dostupovať, avšak ho bolí," napísal Matúš. Podľa neho nie je bezdomovec, ako by si mohli niektorí pomyslieť. Notabene predáva preto, aby si prilepšil k invalidnému dôchodku, ktorý je zhruba 230 eur. Býva v garzónke, kde si platí nájom a k dôchodku musí každý mesiac doložiť ešte 15 eur z toho, čo zarobí, aby ho mohol zaplatiť.

"Pán Vladimír býva v prízemnom byte, kde je podľa jeho slov dosť zima a tak si minulý rok kúril, aby nezmrzol. Čo sa však ale nestalo je, že tento rok mu prišiel nedoplatok za kúrenie skoro 200€. Takisto si musí kvôli porážke kupovať množstvo drahých liekov (viem o jedných, ktoré má na 2 mesiace a krabička stojí 32€, potom si ešte musí kupovať myslím že 2 druhy kvapiek (cena za jednu fľaštičku je cca 7€), ktoré mu pomáhajú na cievy a celkovo sa zdravotne cíti lepšie). Každý, kto sa aspoň trošku rozumie matematike si vie dať 1 + 2 dokopy a zistí, že reálne je pre pána Vladimíra nemožné, aby si zarobil na všetky tieto veci a sám ich splatil," uviedol Matúš, ktorý je ešte študent, a tak ani jeho finančné možnosti nie sú také, aby mohol pánovi Vladimírovi plne pomôcť.

Zdroj: FB/Susedská burza

"Chcel by som vás poprosiť, ak budete mať cestu okolo Mlynských Nív a uvidíte pána Vladimíra stáť tam v zime a mraze predávať s úsmevom produkty od Nota Bene, zastavte sa pri ňom. Kúpte si od neho tieto produkty a spravíte tak radosť hneď 2x. Človeku, od ktorého tento produkt kúpite a bude si môcť dovoliť dôstojnejšie žiť a potom človeku, ktorému tento produkt darujete. Alebo sa môžete pána Vladimíra opýtať, čo práve potrebuje (jedlo, drogériu, atď...), prípadne sa ho opýtať čo by potreboval a ísť mu to kúpiť," navrhol jeho dobrodinec.

Podľa Matúša však môžu niečo zásadné urobiť aj tí, ktorí majú sami hlbšie do vrecka a nemôžu si dovoliť prispieť. V takom prípade stačí, ak pána Vladimír pozdravia, keď ho stretnú. "Rozprával mi, ako je smutný, že veľa ľudí len okolo neho prejde bez toho, aby mu vôbec odzdravili, popriali mu pekný deň a podobne. Častokrát môžu byť pre takéhoto človeka vaše slová viac, ako všetky peniaze."

Zdroj: FB/Pomoc pre pána Vladimíra

"Posnažme sa o to, aby aj ľudia, ktorí toho veľa nemajú, mohli stráviť plnohodnotné Vianoce v kruhu najbližších, bez starostí, ako prežijú do ďalšieho dňa," zakončil Matúš svoj príspevok a uverejnil link na skupinu, ktorej členom sa môžete stať aj vy. Tam bude uverejňovať potrebné informácie. V komentári ešte dodal, že sa pokúsi od pána Vladimíra zistiť, čo všetko by potreboval a pridá zoznam. A nezabudol vopred ani poďakovať všetkým za ich veľkodušnosť a štedrosť.

Aj keď Matúš svoj post zverejnil iba v nedeľu, už sa pod ním nahromadilo množstvo komentárov, v ktorých si ľudia pýtajú adresu pána Vladimíra, aby mu mohli pomôcť. "Krásne gesto," okomentoval študentovu iniciatívu jeden z internetových užívateľov. A rozhodne nebol sám. Je totiž veľmi ľahké odvracať zrak od problémov iných, a preto by mal byť každý dobrý skutok ocenený aspoň pekným slovom a podporou.