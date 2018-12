Minúty hrôzy na námestí: FOTO Okolostojaci hľadeli na zakrvaveného muža, polícia zasiahla!

TRNAVA – O veľkom šťastí v nešťastí možno hovoriť v prípade epileptika, ktorý v týchto chladných dňoch dostal záchvat na predstaničnom námestí železničnej stanice Trnava, a stratil vedomie. Keby na mieste neboli prítomní policajti, čo vykonávali hliadkovú činnosť, muž by zrejme v kaluži vlastnej krvi ležal dlhšie.

Okolostojaci cestujúci policajnej hliadke povedali, že zakrvavený muž už v bezvedomí leží asi dve minúty. Incident sa stal na predstaničnom námestí v Trnave. Jeho okolnosti naznačujú, že muž dostal epileptický záchvat.

Čítajte aj: Operátorovi v Bratislave zavolal vystresovaný mladík: Detaily neuveriteľného prípadu

Strážcovia zákona na svojom facebookovom účte priblížili, že hliadka oddelenia sprevádzania vlakov Bratislava odboru železničnej polície PZ spojila svoje sily s verejnosťou a zranenému, ktorý značne krvácal z tvárovej časti, poskytli do príchodu sanitky prvú pomoc.

Hliadka pomohla epileptikovi. Zdroj: FB/Polícia SR

„Okamžite začali s poskytovaním prvej predlekárskej pomoci za aktívnej účasti cestujúcej verejnosti, pričom sa následne snažili muža udržať v stabilizovanej polohe až do príchodu RZP,“ opisuje polícia s tým, že po ich príchode pomohli vodičovi RZP naložiť zraneného muža do zdravotníckeho vozidla, kde mu bola poskytnutá odborná lekárska pomoc a neskôr bol prevezený na ošetrenie do trnavskej nemocnice.