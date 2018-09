Panika, krik a krv pri zosuve skál na Zakynthose: VIDEO Svedkom sa pred očami odvíjal horor

Angličanka Wendy Thorpeová pre The Sun uviedla, že videla niekoľko seniorov "pokrytých krvou", keď spadnuté skaly vytvorili obrovské vlny a zmietli ich do mora. Matka (53), ktorá sem prišla so svojou dcérou, počula obrovský náraz. "Bolo to ako scéna z hororového filmu. Ľudia na pláži kričali v panike, keď došlo k druhému zosuvu skál," vysvetlila.

Zdroj: SITA/AP/imerazante.gr

Jedna z malých lodiek sa prevrhla a ona počula krik ľudí, ktorí pravdepodobne pod ňou uviazli. Obrovské kusy sutiny sa doslova zrútili na ľudí. "Videla som pár, ktorý si robil fotografie tesne predtým, než skaly padli, ale potom som ho už nevedela nájsť," dodala žena, podľa ktorej neboli nablízku žiadni členovia pobrežnej hliadky a dovolenkári si pomáhali medzi sebou navzájom.

Stunning video from Navagio Beach rock fall, today in #Zakinthos, Greece. Really close call for 3 lucky people just below the cliff. Video uploaded in Instagram by Nathelie Meng (@nathelie0521). pic.twitter.com/cnEchdKKMu