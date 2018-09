Dráma na Zakynthose! Desivé VIDEO Na dovolenkárov sa zrútil útes: Zranená aj česká rodina s deťmi

Stunning video from Navagio Beach rock fall, today in #Zakinthos , Greece. Really close call for 3 lucky people just below the cliff. Video uploaded in Instagram by Nathelie Meng (@nathelie0521). pic.twitter.com/cnEchdKKMu

Podľa miestnych médií sa pred incidentom slnili na pláži stovky turistov a mnohí mali so sebou aj malé deti. Majitelia lodí pre spravodajskú agentúru v Aténach uviedli, že najprv bol počuť hluk a zrútila sa malá skala a potom jeden obrovský balvan, ktorý skončil až v mori.

Zdroj: SITA/AP/imerazante.gr

Vlny pravdepodobne prevrhli tri lode, ktoré využívajú turisti, aby sa dostali na pláž, ktorá nie je prístupná iným spôsobom. Miestni hasiči spustili záchrannú operáciu, aby zistili, či sa niekto nenachádza pod spadnutými skalami alebo nezostal vo vode. Do akcie bola zapojená aj pobrežná stráž a záchranári s vrtuľníkom.

Zdroj: SITA/AP/imerazante.gr

Úrady sa teraz snažia zistiť, či sú po zosuve nejakí ľudia nezvestní. Hasičský zbor oznámil, že na miesto poslal 18 záchranárov v sprievode cvičeného psa, pričom ďalšia deväťčlenná posádka smeruje na miesto vrtuľníkom.

Jedna cudzinka utrpela zranenia a previezli ju do nemocnice, uviedla pobrežná stráž. Dodala, že pláž evakuovali a člny majú až do odvolania zakázané približovať sa k zátoke.

Strmými vápencovými útesmi obklopená pláž Navagio je povestná bielym pieskom a krištáľovočistou vodou. Nachádza na severozápadnom pobreží Zakynthosu a je pokladaná za najkrajšiu na ostrove, avšak dá sa na ňu dostať len po mori loďou.

Je slávna aj tým, že sa na nej od 80. rokov 20. storočia nachádza vrak malej nákladnej lode. Podľa jednej verzie ide o stroskotanú loď pašerákov alkoholu, cigariet a prostitútok.

In front of our eyes a big rock fell down at #navagiobeach ! Small boats were capsized and they are talking about missing people. #zakynthos #navagiobeach #rocks #greece #shipwreckbeach pic.twitter.com/iew0WiDgrp