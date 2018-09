Letisko v srbskej metropole je po nehode Boeingu znovu otvorené: Lietadlo blokovalo dráhu

Jedenásť rokov starému lietadlu sa krátko po 04.00 h SELČ pri pristávaní zablokovali kolesá a následne začali horieť pneumatiky, uviedol Vlaisavljevič. Na letisku uviazli tisíce pasažierov. Fotografie z miesta zachytávali dve prasknuté pneumatiky na podvozku pod pravým krídlom. Snímky na sociálnych sieťach ukazovali, že stroj "sedí" na dráhe nižšie ako za normálnych okolností.

Boeing zostal na dráhe, až ho napokon technici krátko pred 11.00 h SELČ odtiahli. Podľa online cestovného poriadku prvé štarty lietadiel nasledovali o pol hodiny, informovali tlačové agentúry DPA a AP. Boeing mal vyzdvihnúť cestujúcich charterového letu a pri incidente sa na jeho palube pasažieri nenachádzali. Zranenia neutrpel žiadny člen posádky.

Väčšinu prichádzajúcich letov po nehode odklonili do mesta Niš v strednom Srbsku alebo do maďarskej metropoly Budapešť, chorvátskeho Záhrebu a rumunského Temešváru. Odchádzajúce lety boli vtedy odložené. Lety do Düsseldorfu, Stuttgartu a Moskvy zrušili.