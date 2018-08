Identita útočníka z Londýna odhalená! FOTO Salih prišiel do Anglicka zo Sudánu

Londýnska polícia zverejnila identitu muža, ktorý stojí za útokom na britský parlament.

Zdroj: facebook, sky news

LONDÝN - Muž, ktorý v utorok narazil autom do ľudí pred britským parlamentom v Londýne, je 29-ročný Brit Salih Khater sudánskeho pôvodu z Birminghamu. Napísal to dnes denník The Guardian a ďalšie britské denníky. Polícia muža zatkla, keď pri Snemovni lordov vošiel do cyklistov a chodcov a troch ľudí zranil. Potom narazil do bezpečnostných zátarás.