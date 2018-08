Útok autom pred londýnskym parlamentom: Polícia bude mať viac času na výsluch útočníka

Britského občana sudánskeho pôvodu Saliha Khatera zadržali bezprostredne po tom, čo najprv narazil do skupiny cyklistov a následne do zábran pred Westminsterským palácom. V súčasnosti sa nachádza vo väzbe pre podozrenia z terorizmu a pokusu o vraždu, doposiaľ však obvinený nebol. Policajný sudca dal polícii do pondelka budúceho týždňa čas na to, aby ho buď obvinila, alebo prepustila, alebo požiadala o ďalšie predĺženie jeho väzby.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein

Protiteroristická jednotka britskej polície v snahe potvrdiť motív činu 29-ročného muža z Birminghamu tento týždeň uskutočnila razie v niekoľkých nehnuteľnostiach v regióne Midlands. Polícia predtým uviedla, že Khater pri výsluchoch nespolupracuje. Vlani v marci spáchal blízko britského parlamentu teroristický útok 52-ročný Khalid Masood. Tento atentát si vyžiadal päť obetí na životoch vrátane neozbrojeného policajta. Páchateľa vtedy na mieste zastrelila polícia. Išlo o prvý z piatich útokov v Británii počas vlaňajška, ktoré polícia označila za terorizmus.