FOTO Nespokojná Cyklokoalícia v Bratislave: Veľká kritika označenia pruhov v Lamači

Cyklokoalícia prišla s pôvodným návrhom vytvoriť tzv. chránený cyklopruh a umiestniť ho na kraji komunikácie, napravo od parkujúcich áut, aby bol cyklista, s výnimkou križovatiek, úplne mimo motorovej premávky. "Projekt vznikol aj vďaka podpore Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku," upozornila Cyklokoalícia, ktorá nechala tiež spracovať projektovú dokumentáciu a návrh predložila na pripomienkovanie magistrátu hlavného mesta, Dopravnému podniku Bratislava (DPB), mestskej časti Bratislava-Lamač i Krajskému dopravnému inšpektorátu (KDI). Podľa vyjadrení zástupcov Cyklokoalície sa návrh stretol s pozitívnou odozvou, vznesené pripomienky autori do projektu zapracovali.

Hlavné mesto však napokon zrealizovalo alternatívnu verziu umiestnenia cyklotrasy, naľavo od parkujúcich áut. "Spôsob vyznačenia cyklotrasy schválil Krajský dopravný inšpektorát (KDI) aj Dopravný podnik Bratislava (DPB), naopak, KDI neakceptoval návrh Cyklokoalície," upozornila hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer. Realizované riešenie vychádza podľa jej slov z konkrétnej situácie, ktorá je na ulici Podháj. "Zastávky MHD sú umiestnené v nikách a ak by cyklista vyšiel spoza zaparkovaných vozidiel, mohlo by dôjsť ku kolízii medzi vozidlom MHD a cyklistami, nakoľko cyklista by si neuvedomil, že do zastávky vchádza autobus," ozrejmila.

Pripomenula, že podobné riešenie je aplikované aj v Prahe a cyklisti bezpečne jazdia po ľavej strane od parkujúcich vozidiel. Nové dopravné značenie je súčasťou kompletnej rekonštrukcie lamačskej ulice Podháj, ktorú hlavné mesto v rámci tohtoročných opráv komunikácií v Bratislave zrealizovalo v druhej polovici apríla.