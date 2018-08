Plavčík prehovoril o krvavej dráme na kúpalisku: Je to tam peklo, FOTO zmláteného Davida (25)

PRAHA - O utorkovom konflikte na kúpalisku v českom Dubí prehovoril najnovšie plavčík, ktorý mal na celú situáciu dobrý výhľad a priamo sa ocitol uprostred bitky. Skupinka ľudí tu napadla iba 25-ročného mladíka, ktorý sa zastal matky jedného z detí, ktoré sa čľapkali v bazéne. David skončil v nemocnici s vyrazenými zubami a opuchnutou tvárou od úderov. Ako uviedol jeden zo svedkov, voda sa pri šarvátke sfarbila do červena jeho krvou. Následky napadnutia možno vidno na fotografiách zverejnených na sociálnej sieti.

"Videl som v detskom bazéniku ženu, ktorá tam pokrikovala. Okamžite som zobral svoj telefón a prišiel som na miesto, kde som videl ženu, ktorá mi začala hovoriť o tom, ako sa tam topí a robí výtržnosti nejaké malé dieťa. Podľa mňa tak trojročné. Okamžite som sa pýtal, čie to je dieťa, ale nikto mi to nedokázal vysvetliť. Pani hovorila, že je to dieťa, ktoré je tu už dlhšiu dobu a nikto sa o neho nestará. Potom som videl jeho otca, ako sa vracia z krčmy a bral si ho," vysvetlil na videu pre JV Press plavčík.

Zdroj: FB

Podľa neho tam medzitým vznikol konflikt medzi jednou Rómkou, ktorá začala kričať na tú ženu, prečo sa o to zaujíma. Pritom tá žena iba hovorila, že to dieťa tam nemalo, čo robiť bez dohľadu rodičov. Plavčík si myslel, že tu už nie je potrebný a chcel odísť. Po štyroch alebo piatich krokoch sa tam však strhla ďalšia hádka. Vtedy priskočila ďalšia Rómka a začala do ženy šťuchať a ťahať ju za vlasy. Plavčík vstúpil medzi ne a začal ich od seba odtrhávať, čo sa mu však nepodarilo. V zlomku sekundy tam však nabehla početná skupinka ďalších ľudí a situácia bola skutočne vyhrotená.

Zdroj: FB

Plavčík sa snažil telefonicky privolať pomoc. Medzitým prišli na miesto ďalší dvaja plavčíci a začala sa mela. "Tam už bolo niekoľko ľudí a videl som zakrvavenú tvár jedného chlapca. Snažil som sa mu poskytnúť prvú pomoc, videl som, že mu tečie krv z oka, z nosa, z pier. Zastavoval som mu krvácanie a medzitým prišla mestská polícia ako prvá a za ňou ďalšia polícia," dodal plavčík s tým, že v poslednej dobe nevyzerá situácia na kúpalisku v Dubí nijako ružovo. Ľudia sa tam chodia kúpať oblečení, sú tam večné incidenty a napomínanie. Ľudia k sebe nie sú dostatočne tolerantní.

Fotografie dobitého Davida sa objavili aj na sociálnej sieti. „Rád by som ukázal svetu, ako dopadol dobrý skutok, ktorý včera vykonal môj švagor v Dubí pri plaveckom bazéne, kde bránil napadnutú ženu a potom bol sám napadnutý... Za mňa a moju rodinu je to hrdina!“ napísal podľa denníka Blesk Patrick von Velc.

V kaze krvavej šarvátky už padlo aj prvé obvinenie. Vyšetrovateľ teplickej polície obvinil na základe vykonaného vyšetrovania z prečinu výtržníctva a násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi dvadsaťšesťročnú ženu z Teplíc. Informovala podľa JV Press hovorkyňa polície Ludmila Světláková.