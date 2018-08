Spoveď matky o brutálnom útoku na Dávida: FOTO Chránila som dieťa, potom to prišlo!

Minulý týždeň v utorok skupinka ľudí brutálne napadla Dávida. Incident sa odohral na českom kúpalisku v Dubí. Prednedávnom prehovorila aj matka. Práve jej činom sa celý útok začal. Bohužiaľ, chcela iba chrániť dieťa, ktoré sa stalo obeťou tyranizovania iného chlapca. Ten totiž chodil po kúpalisku a bezhlavo ubližoval deťom.

Matka chcela zachrániť chlapčeka

Po kúpalisku sa totiž v ten deň ponevieral chlapec, ktorý ubližoval ostatným deťom. Vladěna (26) strážila svoju dvojročnú dcérku, chlapca pozorovala už dlhšie. „Sedela som v bazéniku a dávala pozor na svoju dcérku. Toho chlapca som pozorovala dlhšiu dobu. Vyslovene išiel po deťoch a ubližoval im,“ popísala začiatok konfliktu pre TV Prima mamička.

Vladěna si však všimla, že chlapec začal topiť iného chlapčeka. Útok začal byť nebezpečný. Aj keď chlapec nebol jej, riskovala problémy a rozhodla sa mu pomôcť. „Oboma rukami chytil druhého chlapčeka za krk, stiahol ho dozadu a držal pod vodou. Obzrela som sa, nikde nebolo nikoho. Vtedy som vyskočila a chytila ho za ruky. Odtiahla som ho od topiaceho sa dieťaťa. Povedala som mu, že sa to nerobí, pretože by ho mohol utopiť,“ opísala mladá žena.

Za pomoc si vyslúžila bitku a nadávky

Vzápätí prišiel šok. Po pár minútach sa pri chlapcovi, ktorého Vladěna odtiahla, objavila jeho doslova besniaca matka. „Začala po mne kričať, nech sa nedotýkam jej dieťaťa. Začala mi nadávať. Potom ma bila do hlavy, tváre i krku a ťahala ma za vlasy. Vedľa seba som len počula vydesený krik mojej dcéry,“ spomína Vladěna. Presne v tom momente sa do incidentu priplietol Dávid, ktorý sa agresívnu matku snažil od Vladěny odtrhnúť. Tým na seba strhol pozornosť a hnev vedľajšej skupiny.

Dávidovi budem navždy vďačná

Vladěna sa dostala z vody a zavolala políciu. Keď sa však vrátila, videla, ako jej záchrancu Dávida mláti asi deväť ľudí. „Priskakovali stále ďalší a ďalší, ako keby si chcel každý buchnúť, kým príde polícia. Ležal v krvi pod vodou, stále ho kopali, proste hrozné“ opísala zhrozená žena s plačom. „Nikdy mu neprestanem byť vďačná, že sa ma zastal,“ dodala Vladěna.

Agresívnej matke hrozia tri roky

Polícia už obvinila agresívnu ženu, ktorá napadla Vladěnu a krvavý incident začala. Za výtržnosť jej hrozia tri roky vo väzení. Obvinení budú zrejme aj ďalší účastníci brutálnej bitky. Policajti zároveň vyzvali svedkov incidentu, aby sa ozvali. Pri vyšetrovaní prípadu sa budú hodiť kriminalistom aj fotografie a videá napadnutia.

Starosta Dubí Petr Pípal rozhodol, že Dávida odmenia za občiansku statočnosť sumou desaťtisíc korún. Navrhnú ho aj na Cenu Michala Velíška. „Do incidentu sa fyzicky vložil bez ohľadu na to, že by mohol byť sám napadnutý,“ pochválil starosta Dávida. Mladík skončil v nemocnici so zlomenými rebrami, vyrazenými zubami, prerazenou tvárou, zlomeným nosom a nepočuje na jedno ucho.