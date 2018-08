Krvavá dráma na kúpalisku: David (25) sa zastal matky, skupinka ľudí ho zmlátila ako žito

Záber po incidente

Zdroj: JV Press a spol.

PRAHA - Pokojné utorkové popoludnie na kúpalisku v českom Dubí znenazdajky narušil incident, ktorému predchádzalo hranie sa dvoch detí v bazéniku. Najprv sa pochytili ich matky, potom sa do potýčky zainteresovala skupinka ľudí, aby na to nakoniec doplatil mladík, ktorý sa snažil brániť jednu z matiek. Útok bol taký drastický, že sa podľa svedka voda sfrabila od krvi do červena.