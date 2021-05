Krvavá dráma na kúpalisku má dohru: FOTO David (28) sa zastal mamičky, brutálne ho zmlátili!

Zbitý David Zdroj: FB

Ďalší účastníci konfliktu, obžalovaní Michal Dunka a Radek Čonka dostali podmienku na dva roky. Žaneta Dunková dostala podmienku na 18 mesiacov za prečin výtržníctva a prečin nebezpečného vyhrážania a peňažný trest. Pri Rostislavovi Drškovi súd usúdil, že sa žiadneho protiprávneho konania nedopustil. Pôvodne bola šestica obžalovaná z pokusu o ťažké ublíženie na zdraví, hrozil im až desaťročný trest.

Mamička Vladěna, ktorá sa rozhodla ísť umravniť dieťa. Zdroj: Reprofoto TV Prima

Nespratník mal ubližovať ostatným deťom

Incident sa odohral 7. augusta 2018. Jedna z návštevníčok kúpaliska, poškodená, sa vtedy rozhodla ísť umravniť dieťa, ktoré podľa spisu okrem iného topilo vrstovníka. Do diania sa zapojila okrem matky nevhodne sa správajúceho dieťaťa tiež Dunková, ktorá podľa obžaloby začala ženu, ktorá dieťa napomenula, napádať. Do sporu sa potom vložil ďalší návštevník kúpaliska David Michajlak a snažil sa ženy dostať od seba. Ďalší obžalovaní sa potom rozhodli zakročiť.

AKTUALIZUJEME OBRAZEM: Krvavý incident na plovárně v Dubí na Teplicku, o kterém jsme dnes psali na našem webu JV PRESS... Uverejnil používateľ JV Press.cz Utorok 7. augusta 2018

Poškodená zavolala políciu. Keď sa však vrátila, videla, ako jej záchrancu Davida mláti asi deväť ľudí. „Priskakovali stále ďalší a ďalší, ako keby si chcel každý buchnúť, kým príde polícia. Ležal v krvi pod vodou, stále ho kopali, proste hrozné“ opísala vtedy zhrozená žena s plačom. „Nikdy mu neprestanem byť vďačná, že sa ma zastal,“ dodala. Napadnutý David skončil v nemocnici so stredne ťažkým zranením.

Nie všetky osoby sa podarilo identifikovať

Sudca Stanislav Řehola vo štvrtok uviedol, že nie sú dôkazy, že by sa Dunková zapojila aj do napadnutia mladíka. Naopak mieni, že do roztržky bola zapojená iná osoba alebo osoby, nepodarilo sa ich ale identifikovať. Súd u Dunkovej prihliadol na to, že ako jediná prejavila nad svojím konaním ľútosť a poškodeným sa pred súdom ospravedlnila. "Prejavila sebareflexiu k svojmu konaniu," povedal sudca.

Ostatní obžalovaní, okrem Dršku, sa ku kontaktu s Michajlakom priznali. "Všetci priznali, že do obžalovaného minimálne strčili," povedal Řehola. Drška bol zbavený obvinenia, pretože žiadny dôkaz nesvedčil o tom, že by niekoho napadol. Naopak sa snažil bitke zabrániť.