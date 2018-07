Simona čelí drsným vyhrážkam: FOTO Prosba o pomoc pre ochrnutého Richarda (26) má nečakaný ohlas

PALMA – Do Simony, ktorá založila finančnú zbierku, aby svojho priateľa Richarda, ktorý ochrnul na dovolenke na Malorke, dostala domov, sa začali navážať ľudia, ktorí spochybňujú jej úmysel. Niektorí totiž neveria, že Richardov úraz sa skutočne stal.

Richard (26) ochrnul na dovolenke v Španielsku: FOTO Jeho priateľka zúfalo prosí o pomoc

Okrem toho, že Simona založila charitatívnu zbierku pre Richarda na stránke GoFundMe, prosbu o pomoc zdieľala hlavne cez svoj Facebook. Práve tam sa začali objavovať negatívne komentáre, v ktorých sa začali ľudia navážať do Simony, že ide o klamlivú informáciu. Niektorí z nich dokonca želajú Richardovi smrť.

Simona preto všetkým pochybovačom odkázala, aby si buď zavolali do štátnej nemocnice Son Espases v Palme, alebo kontaktovali Hotel BH Mallorca, v ktorom sa incident stal.

Richard B. (26) je hospitalizovaný v štátnej nemocnici Son Espases v Palme. Zdroj: GoFundMe

Simona na margo všetkých nenávistných komentárov vysvetlila, že hoci s Richardom tvoria pár rok aj 5 mesiacov, ich vzťah je vážny a nejde o žiaden letný románik. So smútkom spomína na ich sľub, ktorý si dali pred rokom na Ibize. Oslavovali tam Richardove 25. narodeniny a zaľúbenci si sľúbili, že každý jeho sviatok budú oslavovať spolu na dovolenke.

Richard a Simona. Zdroj: FB/Simona M.

No stačil jeden nešťastný okamih a Simone sa zrútil svet. „Neviete si predstaviť, čo prežívam už 5 dní, odkedy sa mu stal ten hnusný úraz a vidím, ako na tom je,“ napísala.

„Chcela by som vás poprosiť, aby ste mi už dali pokoj a aby ste sa mi už nevyhrážali. Viem, že keby Rišo vnímal a vedel aspoň rozprávať, tak by nedovolil, aby sa mi niekto vyhrážal,“ odkázala s tým, že radšej by si želela, aby sa ľudia za Richardovo uzdravenie modlili.

Vyhlásila, že teraz ju nezaujíma nikto, len Richard. Tiež nerieši nikoho, kto má voči nej nejaké pochybnosti či predsudky. „Dúfam, že chápete moju situáciu a chápete, že chcem pre Riša len to najlepšie,“ dodala.

Zdroj: FB/Simona M.

Vo svojom príspevku z 24. júla ďalej spomenula, že Richard má dve dcéry. Hoci im nie je matkou, Richarda považuje za najlepšieho otca na svete. „Chcem, aby ste vedeli, že Rišo bol a aj je so mnou šťastný, a ľúbi ma tak, ako ja jeho. Chcem, aby ste vedeli, že ho nikdy neopustím a budem bojovať s ním až do konca, až kým sa neuzdraví,“ uviedla Simona, ktorá vyvracia aj pochybnosti spojené s finančnou zbierkou, ktorú založila na stránke GoFundMe. „Peniaze, ktoré som už vyzbierala, mi prídu na môj účet od 2 do 5 pracovných dní. Keď prídu, tak ich hneď pošlem Rišovej matke na účet.“

Zdroj: FB/Simona M.

Na záver pripomenula, že Richarda potrebujú v čo najkratšom čase transportovať do Anglicka, aby sa mu dostala zdravotná starostlivosť, ktorú potrebuje.

Na sociálnej sieti sa v utorok 24. júla vyjadril aj Igor, bratranec Richardovej expartnerky, s ktorou majú spomínané dve dcéry. „Simona je len akože frajerka. Richard býva v meste Crewe, má krásne dievčatá Emilly a Lilly. Jeho žena je moja sesternica Vladimíra, ktorá dnes odcestovala do Španielska za svojím mužom Richardom. Vyzbierala viac ako 10-tisíc za jeden deň, aby mohla zaplatiť prevoz zo Španielska do Anglicka,“ napísal Igor.

Richardovi sa stala osudnou oslava 26. narodenín na Malorke, na ktorej skočil do bazéna. V dôsledku skoku si poranil krčnú chrbticu s miechou a ochrnul. Teraz sa zotavuje v štátnej nemocnici Son Espases v Palme. Richard nemal cestovné poistenie a na prevoz je potrebných 20-tisíc libier, čo je v prepočte cca 22.500 eur. Prostredníctvom zbierky sa už podarilo vyzbierať vyše 12-tisíc libier. Richard a Simona sú Slováci, ktorí žijú v Anglicku.