Nudisti v Belgicku majú problém: Nebudete veriť tomu, čo môže spôsobiť ich slnenie bez plaviek

BRUSEL – Priaznivci nudizmu majú vážny problém. V Belgicku chceli zriadiť druhú nudistickú pláž, pretože naturizmu podľa ich prieskumu holduje čoraz viac obyvateľov. Po tom, čo si vyhliadli ideálne miesto, víziu im skrížil ohrozený druh vtáctva, ktorý v zamýšľanej lokalite žije. Podľa slov flámskej ministerky poľnohospodárstva by toto vtáctvo nemuselo uniesť pohľad na vyčíňanie nudistov a krajina by tak oň mohla prísť.

Flámska organizácia pre ochranu prírody vyjadrila znepokojenie, že ak by sa nudisti slnili na novej pláži neďaleko mesta Westende, kde hniezdi ohrozená pipíška chochlatá, desili by tak tamojšiu faunu. Navyše, okrem vzácneho vtáctva sú podľa organizácie na zamýšľanom mieste aj piesočné duny, ktoré by mohli návštevníci nudistickej pláže poškodiť.

V Belgicku by tak išlo o druhú nudistickú pláž. Mala sa nachádzať neďaleko mesta Westende, ktoré je vzdialené necelých 20 kilometrov od mesta Ostende.

Ako uviedol britský spravodajský denník, vzhľadom na negatívny postoj organizácie nudisti miestnemu starostovi navrhli, že by okolo pláže i dún postavili plot, aby svojou činnosťou nepoškodili pláž a nerušili vtáctvo. Ich návrh však starosta zamietol.

K danej problematike sa vyjadril aj starosta belgického mesta Bredene, v ktorom sa nachádza doteraz jediná nudistická pláž. „Ostnatý drôt okolo nudistov? Ako keby ľudia bez oblečenia nedokázali preliezť plot,“ poznamenal Steve Vandenberghe.

Predseda belgickej federácie pre naturizmus Koen Meulemans zastáva názor, že belgickí nudisti sú v krajine veľmi obmedzení. „Spolok má približne 8 200 platiacich členov a každé leto majú väčší a väčší problém s dôstojným prevádzkovaním svojej činnosti. Vek našich novších členov je najčastejšie medzi tridsiatym a štyridsiatym rokom života, čo je obdobie, kedy sú v práci vystavení najväčšiemu tlaku. No a vďaka naturizmu môžu vypnúť. Sú to len ľudia, ktorí zo seba zhodia oblečenie, sú bez telefónu a neriešia svoju prácu. Je to vynikajúci návrat k prírode,“ vysvetlil Meulemans, ktorý si myslí, že nudizmus je aj účinnou prevenciou voči vyhoreniu.

Ohrozená pipíška

Flámska ministerka poľnohospodárstva Joke Schauvliegehová uviedla, že ohrozená pipíška získala svoje meno podľa svojho našuchoreného peria na hlave, a pri pohľade na podobné výjavy by mohla natrvalo odletieť. Ministerka je tiež znepokojená, že ak by sa tak stalo, vtáctvo by už nemuselo nájsť ideálne životné podmienky.

Meulemans ďalej uviedol, že Belgicko nutne potrebuje druhú nudistickú pláž, pretože priaznivcov naturizmu stále pribúda. Informoval, že podľa ich dotazníkov nudizmu holduje takmer pol milióna Belgičanov. Vyhliadnutá lokalita je podľa neho ideálna. „Nie sú tam žiadne budovy a ani hrádze, z ktorých by mali ľudia výhľad na novú nudistickú pláž,“ argumentuje predseda.

