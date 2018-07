Slováci sa opäť vyfarbili: Pokus o vlámanie v Rakúsku, prichytili ich priamo pri čine

Ilustračné foto, Zdroj: pixabay.com

NEUDORF - Hliadka rakúskej polície zadržala v nedeľu popoludní priamo pri čine dvoch Slovákov vo veku 43 a 51 rokov, ktorí sa pokúšali násilím vniknúť do opusteného továrenského areálu v Neudorfe v okrese Neusiedl am See v spolkovej krajine Burgenland.