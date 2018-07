Richardovu rodinu zasiahla hrozná správa: Jeho stav sa rapídne zhoršil, lekári zakázali prevoz!

PALMA – O Richardovi a Simone, ktorí dovolenkovali v španielskej Malorke, písali takmer všetky európske médiá. Richard len tri dni pred svojími 26. narodeninami skočil do bazéna a zlomil si krčnú chrbticu. Po nešťastnom úraze od pol pása dole ochrnul, a bol hospitalizovaný v tamojšej nemocnici. Jeho stav sa však výrazne zhoršil, a lekári ho museli uviesť do umelého spánku.

Slovák Richard, ktorý na letnej dovolenke v španielskej Malorke spolu so svojou láskou Simonou oslavoval svoje 26. narodeniny, skočil do bazéna a zlomil si krčnú chrbticu. Po nešťastnom úraze teraz leží v umelom spánku. Od pol pása dole ochrnul. Mladý pár je zo Slovenka a žije v Anglicku.

Richard (26) v nemocnici v v štátnej nemocnici Son Espases v Palme. Zdroj: GoFundMe

Richardova priateľka Simona, ktorá na stránke GoFundMe založila charitatívnu zbierku na jeho prevoz do Anglicka napísala, že Richarda museli uviesť do umelého spánku. „Richardov stav sa veľmi zhoršil a lekári ho museli uviesť do umelého spánku. Nemôžu ho preto previesť domov. Lekári tvrdia, že musíme počkať, až sa jeho stav stabilizuje. To ale môže trvať dni, týždne i mesiace,“ napísala Simona.

Richard a Simona Zdroj: FB/Simona M.

Simona čelí drsným vyhrážkam: FOTO Prosba o pomoc pre ochrnutého Richarda (26) má nečakaný ohlas

Simone sa k 27. júlu podarilo vyzbierať vyše 13-tisíc libier. Na prevoz je ale potrebných 20-tisíc libier (cca 22.500 eur). „Richardova rodina zohnala potrebnú čiastku k prevozu vďaka pôžičkám od príbuzných, rozpredali tiež svoje cennosti. Už si však neprajú, aby som ďalej pokračovala v internetovej zbierke, a preto ju teraz zruším,“ vysvetlila Simona, ktorá sa zároveň poďakovala všetkým ľuďom, ktorí ich podporili.

„Vaše dary teraz poputujú na zaplatenie starostlivosti v štátnej nemocnici Son Espases v Palme. Všetky účtenky a faktúry od nemocnice s vami budem zdieľať na mojom Facebooku,“ prisľúbila.

Hrozí, že ak sa Richardov stav nebude zlepšovať, suma za nemocničné služby sa môže navyšovať. V Anglicku sa mu už dostane bezplatná zdravotná starostlivosť.

Zdroj: FB/Simona M.

Situácia na Richardov prevoz do Anglicka, kde má trvalý pobyt, sa však výrazne skomplikovala tým, že nemal cestovné poistenie. Preto si musia celý prevoz hradiť z vlastných finančných zdrojov. Simona priznala, že obaja vycestovali aj bez európskych zdravotných kariet.

Do dnešného dňa však nie je jasné, či bol skok do bazéna nešťastná náhoda alebo bola chyba na Richardovej strane.

Skormútená Simona musela v posledných dňoch čeliť aj ostrým vyhrážkam na sociálnej sieti. Niektorí ľudia totiž neveria, že Richardov úraz sa skutočne stal a Simonu označili za podvodníčku.