Richard (26) ochrnul na dovolenke v Španielsku: FOTO Jeho priateľka zúfalo prosí o pomoc

MAGALUF - Richard (26), ktorý žije spolu so svojou priateľkou Simonou v Anglicku, utrpel na dovolenke vážny úraz. Dvojica si vybrala mesto Magaluf na španielskom ostrove Malorka, aby tu oslávila mladíkove narodeniny.

Skok do bazéna ho stál zdravie

Ochrnul v deň svojích narodenín

Richardovi sa stala osudnou oslava 26. narodenín, na ktorej skočil do bazéna. V dôsledku skoku si poranil krčnú chrbticu s miechou a ochrnul. Teraz sa zotavuje v štátnej nemocnici Son Espases v Palme. Jeho skormútená priateľka Simona napísala, že Richard nedokáže ani sám dýchať.

Richard B. (26) je hospitalizovaný v štátnej nemocnici Son Espases v Palme. Zdroj: GoFundMe

Richard nemal cestovné poistenie a pár nemá peniaze na prevoz

„Richard je teraz schopný dýchať len vďaka trubici, ktorú má zavedenú v pľúcach. Nedokáže dýchať sám, pretože jeho pľúca sú veľmi slabé. Vie len hýbať hlavou a ramenami. Nie je schopný pohnúť sa a od hrudníka dolu nič necíti. Potrebujeme ho čo najskôr dostať späť do Anglicka, kde mu budú vedieť pomôcť,“ napísala Simona k charitatívnej zbierke, ktorú založila na stránke GoFundMe.

Richard a Simona Zdroj: FB/Simona M.

Tamojší lekár uviedol, že Richard bude schopný návratu už vo štvrtok 26. júla. Problém je však v tom, že Richard nemal cestovné poistenie a na prevoz je potrebných 20-tisíc libier, čo je v prepočte cca 22.500 eur. Simona preto ľudí prosí o pomoc. Dosiaľ sa podarilo vyzbierať okolo 7-tisíc libier (cca 7.800 eur). „Chápem, že nejde o žiadnu lacnú záležitosť, ale potrebujeme vašu pomoc, aby sme dostali Richarda domov, kde dostane presne takú starostlivosť, akú potrebuje,“ dodala Simona.

Richard B. (26) Zdroj: FB/Richard B. ​

Výzvu zdieľajú aj najväčšie svetové médiá

O pomoc prosí aj ich kamarátka Veronika, ktorá na svojom Facebooku napísala, že Richard je otcom dvoch detí. „Chcela by som poprosiť všetkých známych aj neznámych o finančnú pomoc pre nášho kamaráta Richarda. Mal vážny úraz na dovolenke. Pri skoku do bazéna si zlomil krčnú chrbticu a poranil si miechu. Mal 8-hodinovú operáciu. Je stabilizovaný, ale lekári mu tam nevedia pomôcť. Potrebujeme ho súrne transportovať do Anglicka. Je otcom dvoch malých detí,“ píše Veronika, ktorej príspevok zdieľalo vyše 800 ľudí.

Správa o Richardovom úraze obletela celý svet. Simoninu prosbu zdieľajú aj popredné britské denníky.

Prečítajte si aj: Medové týždne na Kapverdoch: FOTO Mladík (†31) mal po večeri žalúdočné ťažkosti, o pár hodín zomrel