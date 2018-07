Ministerstvo dopravy uviedlo, že päť zo šiestich vozňov sa vykoľajilo po tom, čo vlak vošiel na úsek trate podmytý v dôsledku silného dažďa.Vlak smeroval z mesta Edirne ležiaceho pri hraniciach s Gréckom do Istanbulu. V čase nešťastia sa v ňom nachádzalo 362 cestujúcich a šesť členov personálu.

Zdroj: SITA/Ruhan Yalcin/DHA-Depo Photos via AP

Na miesto nešťastia prišlo okolo 100 sanitiek. Generálny štáb tureckej armády tam vyslal vojenské vrtuľníky. Minister zdravotníctva Ahmet Demircan uviedol, že po nehode bolo do nemocníc so zraneniami prevezených 338 osôb, pričom 194 po ošetrení prepustili. urecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjadril svoju sústrasť rodinám obetí a zaželal rýchle uzdravenie zraneným cestujúcim.

Zdroj: SITA/Ruhan Yalcin/DHA-Depo Photos via AP

