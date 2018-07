Orbán si zachoval svoju tvár: Jeho vyjadrenie o migrácii nikoho neprekvapí

Viktor Orbán, Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

BERLÍN - Maďarsko nemôže a ani nechce prijať nikoho, avšak je pripravené kedykoľvek pomôcť pri vracaní ilegálnych prisťahovalcov do Grécka. V Berlíne to v stredu pri rokovaní s nemeckým spolkovým ministrom vnútra Horstom Seehoferom vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý sa vo štvrtok stretne v nemeckom hlavnom meste i so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou.