Merkelová rokovala s Orbánom: Ich názory sa rozišli sa v téme utečencov

Obaja na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní zdôraznili, že hoci majú iné názory na otázku utečencov, je podľa nich dobré sa rozprávať. Merkelová v súvislosti s témou prisťahovalectva a správania sa európskych štátov k utečencom povedala, že chce "brániť ľudskosť Európy". "A to je možno to, čo nás rozdeľuje," obrátila sa na Orbána.

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

Maďarský premiér vyhlásil, že jeho krajina napriek tomu, čo sa o nej hovorí, je k zvyšným členským krajinám únie vo veci imigrantov solidárna. Táto solidarita sa podľa neho prejavuje tým, že pozdĺž svojich hraníc Maďarsko rozmiestnilo 8 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. "To je celkom slušná solidarita," vyhlásil Orbán. Merkelová na to reagovala, že ochrana hraníc je "dôležitá a odôvodnená", ale Európa musí tak či tak aspoň tým najzraniteľnejším utečencom pomôcť, a to je niečo, čo Maďarsko odmieta.