Ersék: Diaľničná známka na 365 dní ušetrí občanom peniaze

Ku doteraz známym ročným, mesačným a týždenným diaľničným známkam, tak pribudne štvrtý typ známky, ktorej platnosť sa bude počítať odo dňa kúpy nasledujúcich 365 dní. Na prvý pohľad nenápadná zmena znamená podľa ministra dopravy Arpáda Erséka významné pozitívum prakticky pre každého, kto si v priebehu kalendárneho roka kúpi nové auto. V krátkom rozhovore Arpád Ersék vysvetľuje, že vo svete to vôbec nie je bežné.

Znie to logicky, že keď si kúpim známku na rok, mala by mi platiť 12 mesiacov. Prečo robíte také haló z toho, že to zavádzate?

Mýlite sa – možnosť kúpiť si diaľničnú známku, ktorá platí 365 dní bez ohľadu na to, kedy ste ju kúpili, zatiaľ nikde v okolitých štátoch Európy nie je. Bežné je to, čo sme mali doteraz – čiže ročná, mesačná a týždenná, prípadne niekde býva aj denná, alebo štvrťročná. Ale 365 dňová nie je určite bežná, majú ju iba 2 krajiny v Európe - Bulharsko a Rumunsko. Nikde inde tento ústretový krok nenájdete. Aj keď ako správne hovoríte – zdravý rozum hovorí, že by to bežné byť malo. Ale nie je. Takže v tomto sme medzi prvými.

Prečo to nie je bežné?

Pozrite sa. Zavedenie možnosti kúpiť si známku s platnosťou 365 dní je svojím spôsobom komplikácia pre systém. Je to o tom, že doteraz štát jednoducho povedal občanovi – máš tu možnosti rok, mesiac, týždeň a zariaď sa podľa toho. A keď sa občan pýtal – no a keď s kúpim auto v máji, tak čo mám robiť? Kúpiť si ročnú, hoci mi bude platiť iba ½ roka, alebo šesť mesačných, čo je zase drahšie? A štát odpovedal – áno, tak to je. A dnes štát odpovedá – kúp si známku na 365 dní, stojí toľko koľko ročná a bude platiť 365 dní. Ale – potom si aj dávaj pozor, aby si o tých 365 dní nezabudol, že si musíš kúpiť novú.

To je trochu komplikácia, pretože mnohí na to môžu naozaj zabudnúť a po 365 dňoch ich to nenapadne. Doteraz sme plus mínus všetci, čo máme ročné známky vedeli, že na prelome rokov sa musí kupovať nová ...

... áno je to tak, ale aj na to sme mysleli. Ak pri kúpe známky zanecháte na seba kontakt, či už telefonický alebo na email, tak vám pred koncom platnosti známky príde pripomienka, že je čas kúpiť si novú známku. Tak sa nemôže stať, že na to zabudnete.

Bude to teraz spravodlivé?

Samozrejme, tí, čo si kúpili auto napríklad v máji, júni a podobne, boli znevýhodnení, pretože mali iba možnosť kúpiť si ročnú známku, ktorá ale platí len do januára nasledujúceho roku, alebo to riešiť podľa potreby mesačnými, alebo týždennými známkami, ktoré sú ale v súčte drahšie. Takže teraz je to iba na ľuďoch – majú možnosti, ktoré im umožňujú urobiť pre nich najvýhodnejšie rozhodnutie.

Hovorili ste, že možnosť 365 dňovej známky, bude znamenať stratu pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS). Prečo by mala mať NDS kvôli tomuto stratu?

Nehovorme o strate, NDS bude mať iba nižší výnos. A to presne preto, že naopak, občan ušetrí. Presne tí ľudia, ktorí kupujú autá počas roka a boli znevýhodnení, teraz ušetria. Kúpim auto v máji, kúpim si ku nemu aj 365 dňovú známku a bude mi platiť do mája nasledujúceho roka. Keby nebola táto zmena, tak si kúpim auto a ku nemu aj ročnú známku, ale platiť mi bude iba do januára. Takže ja ako motorista budem mať výhodu a NDS svoju výhodu stratí. Podľa mňa je to spravodlivé.