Na podporu regionálnej kultúry išli v minulom roku tri milióny eur, tvrdí Laššáková

Podporu z projektu získalo celkom 401 projektov. Pre nezávislé profesionálne zoskupenia v rámci projektu uvoľnili 167.000 eur, pre amatérske folklórne súbory takmer 2,5 milióna eur. Ľudoví umelci a remeselníci dostali vo forme štipendia 340.000 eur.

"Zosumarizovali sme si všetkých 970 žiadostí a vyčíslili sme, koľko peňazí by sme potrebovali na to, aby sme uspokojili všetkých žiadateľov. Vyšla nám suma 13 miliónov. To je obrovská suma a bolo jasné, že sa to nebude dať utiahnuť. No zároveň som uvažovala nad tým, ako to urobiť, aby podpora folklóru a našich tradícií bola systémová... Bola by obrovská škoda, keby folklóry, remeselníci a tradície začali opäť upadať len preto, že nemajú dosť peňazí. Stále som presvedčená o tom, že peňazí je dosť, len ich treba zmysluplne investovať," povedala Laššáková.

Ministerka v tejto súvislosti spomenula novelu zákona o dotáciách, ktorú sa podarilo pripraviť v spolupráci s odborníkmi z ministerstva kultúry. "Keďže táto novela našla podporu aj v parlamente, od prvého januára tohto roka máme novelizovaný zákon o dotáciách, ktorý myslí práve aj na udržiavanie regionálnej a tradičnej kultúry. Bude to fungovať podobným systémom ako výzva Folklór – duša Slovenska," priblížila.

Podpora bude spočívať v pravidelnom a predvídateľnom poskytovaní dotácií subjektom alebo jednotlivcom. Medzi oprávnené aktivity bude patriť okrem iného zakúpenie alebo obstaranie ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov, hudobnej aparatúry, náradia a prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov, potrieb pre tvorbu výtvarníkov a iné.