V4 by nemala brzdiť riešenia problémov členských štátov, tvrdí prezidentka

Zuzana Čaputová

Zdroj: TASR/Michal Svítok

BRATISLAVA - Visegrádska štvorka (V4) by nemala brzdiť riešenia problémov členských štátov. Naopak mala by k riešeniam prispievať. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore. Zároveň zdôraznila, že udržiavanie dobrých vzťahov so svojimi susedmi je dôležité.