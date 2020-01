V Prahe sa uskutoční stretnutie premiérov V4: Pozvali aj staronového kancelára Kurza

Slovensko na stretnutí zastupuje premiér Peter Pellegrini, ktorého spolu s predsedom poľskej vlády Mateuszom Morawieckym a maďarským premiérom Viktorom Orbánom privíta v Prahe český premiér Andrej Babiš. Podujatie sa koná v rámci českého predsedníctva V4. Česká republika prevzala predsednícku štafetu vo V4 od Slovenska v júli 2019. Po schôdzke premiéri V4 následne absolvujú stretnutie a pracovný obed s Kurzom, ktorý sa minulý týždeň stal druhýkrát rakúskym kancelárom.

Štvrtkový summit sa podľa úradu českej vlády zameria na aktuálne otázky Európskej únie. Hovoriť by sa malo o sociálnej agende, viacročnom finančnom rámci EÚ či o blížiacom sa brexite. Medzi ústredné témy rokovania by mali patriť aj klimatická zmena a politika EÚ v oblasti energetiky. Lídri 26 členských krajín EÚ sa vlani v decembri v Bruseli dohodli - s výnimkou Poľska - na spoločnom postupe pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Babiš presadil, aby sa v záveroch zasadnutia z oblasti boja proti zmene klímy objavila aj zmienka o jadre.

Pellegrini vtedy vyhlásil, že Slovensko podporuje Česko v názore, že dosiahnutie uhlíkovej neutrality je možné len za využívania jadrovej energie. Kritikmi českých jadrových elektrární sú Rakúšania. Rokovania sa majú zamerať aj na problematiku nelegálnej migrácie. Orbán minulý týždeň uviedol, že vzhľadom na stúpajúci migračný tlak na maďarské hranice aktivuje žiadosť adresovanú krajinám V4 o pomoc pri ochrane svojich južných hraníc. Odvolal sa na výročnú správu príslušného tureckého úradu, podľa ktorej vlani prišlo do Turecka 450.000 ilegálnych migrantov, čo je o 70 percent viac než rok predtým.

Počet migrantov podľa Orbána stúpol aj na trase vedúcej cez Bosnu a Hercegovinu smerom do Chorvátska. Po summite Babiš spolu s Kurzom absolvujú bilaterálne stretnutie v Kramářovej vile. Témami podľa úradu českej vlády budú predovšetkým dopravná infraštruktúra, obranný priemysel, energetika i únijná agenda.

Kurz v súvislosti so svojou štvrtkovou cestou na summit do Prahy v sobotu zdôraznil, že Rakúsko musí ako "krajina v srdci Európskej únie" prevziať funkciu sprostredkovateľa medzi západnými a východnými krajinami, medzi ktorými sú ešte stále prítomné priepastné rozdiely. Posledná schôdzka premiérov vyšehradského zoskupenia s rakúskym kancelárom sa uskutočnila v júni 2018 v Budapešti. Lídri sa vtedy zhodli, že Európa musí byť schopná chrániť svoje vlastné hranice a poskytnúť bezpečnosť svojim občanom.