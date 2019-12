Podľa Žigu urobil rezort hospodárstva pod jeho vedením za uplynulé roky veľa dobrých projektov

"Na začiatku volebného obdobia sme úplne v pohode zvládli predsedníctvom v Rade Európskej únie. Bola to veľká životná skúsenosť. Prijali sme veľké množstvo zákonov, ktoré nás prispôsobovali okolitému svetu, zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie, či zákon o investičných stimuloch. Z hľadiska energetiky sme zachovali energetickú bezpečnosť pre ľudí. Robili sme na množstvách projektoch v energetike. Čo sa týka obchodu, podarilo sa nám uzavrieť obchodnú dohodu s Kanadou. V oblasti investícií máme za sebou úspešné obdobie. Máme firmy, ktoré sú na špičke vo svete," zhodnotil v rozhovore Žiga.

Do budúcnosti by sa pritom podľa neho malo Slovensko zamerať na obehové hospodárstvo, na ďalšie zhodnocovanie odpadu. "Práve obehové hospodárstvo, kde sa na odpad pozeráme ako na surovinu, alebo odpadové hospodárstvo, či geológia patria prirodzene k rezortu hospodárstva. Toto už je zásadná ekonomická téma, potrebuje súčinnosť priemyslu a prirodzene patrí k ministerstvu hospodárstva, ktoré by sa malo kompetenčne posilniť," poznamenal k možnému budúcemu zameraniu rezortu.

Ak by pritom podľa vlastných slov mal príležitosť, tak by do budúcna zreformoval štruktúru ceny elektriny, tarifu za prevádzkovanie systému. "Možno by som sa pozrel na český, či nemecký model a urobil z toho nejakú kombináciu," dodal.