Minister Žiga varuje! Slovensku opäť hrozí plynová kríza: Môže vypuknúť už o mesiac

„Koncom roka expiruje kontrakt medzi Ruskom a Ukrajinou. Nevyzerá to, že sa tie rokovania pohli k tomu, aby boli úspešne uzavreté. V tejto chvíli to vnímam tak, že sme skôr bližšie k plynovej kríze. To znamená že Rusi zastavia plyn cez Ukrajinu a my budeme musieť použiť všetky opatrenia, na ktorých sme desať rokov pracovali,“ povedal po rokovaní vlády Žiga, ktorý sa v pondelok plánuje stretnúť so všetkými kompetentnými firmami a rokovať o pripravenosti Slovenska na prípadnú plynovú krízu.

Peter Žiga Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Po plynovej kríze z roku 2009 je podľa súčasného vedenia ministerstva hospodárstva Slovensko pripravené na prípadné zastavenia alebo obmedzenia dodávok plynu tak, aby bol zabezpečený plyn pre odberateľov na Slovensku. „Sieť dodávok plynu je diverzifikovaná, pričom vieme dovážať plyn aj inými trasami, respektíve z iných častí Európy,“ uviedol prednedávnom hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano. V oblasti energetickej bezpečnosti je teda podľa rezortu hospodárstva Slovensko na krízové situácie pripravené neporovnateľne lepšie ako pred desiatimi rokmi.

Slovensko má zásoby plynu v prípade vypuknutia krízy

Dodávka zemného plynu pre slovenských odberateľov bude aj v prípade vypuknutia plynovej krízy zabezpečená hlavne na základe zmlúv jednotlivých dodávateľov plynu pôsobiacich na Slovensku. V prípade vypuknutia plynovej krízy sa môžeme podľa ministerstva spoľahnúť aj na zásoby plynu v podzemných zásobníkoch, ktoré prevádzkujú firmy Nafta, Pozagas a SPP Storage. Ich celková kapacita je 4,66 miliardy metrov kubických.

Zdroj: Getty Images

Slovensko sa môže spoľahnúť už aj na viacero nových plynovodných prepojení s okolitými krajinami, ktoré pred desiatimi rokmi chýbali. V rámci prepojenia slovenskej a českej prepravnej siete vykonali prepravné spoločnosti technické opatrenia, ktoré umožnia reverzný tok plynu z Českej republiky na Slovensko. Denne sa môže týmto reverzom prepraviť 67 miliónov metrov kubických plynu.

Reverzný tok plynu môže Slovensko využiť aj z Rakúska. Kapacita tohto plynovodného prepojenia je 23 miliónov kubíkov denne. V prípade mimoriadnych núdzových situácií by bolo možné využiť aj funkčné prepojenie na úrovni distribučných sietí Kittsee – Petržalka. Od roku 2015 je v prevádzke aj plynovod medzi Slovenskom a Maďarskom. Týmto plynovodom by mohlo na naše územie denne prúdiť päť miliónov metrov kubických plynu.

Slovensko má aktuálne vyše 1,5 milón odberateľov plynu

Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 1,5 milióna odberateľov plynu vo všetkých spotrebiteľských segmentoch. Najvýznamnejším dodávateľom plynu je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávku zemného plynu má zabezpečenú na základe dlhodobej zmluvy s ruskou spoločnosťou Gazprom Export. Uvedenú zmluvu firmy podpísali v novembri 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 na obdobie 20 rokov.

Zdroj: Getty Images

Prezidenti Ruska a Ukrajiny počas mierových rokovaní v Paríži diskutovali aj o novej zmluve o dodávkach plynu, ale dohodu sa im nepodarilo dosiahnuť. Informovala o tom v utorok ruská vláda. „Zatiaľ nemôžeme povedať, že sa našlo riešenie tohto problému,“ vyjadril sa pred novinármi hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že obe krajiny sa dohodli na „pokračovaní rokovaní“ o tejto problematike.

Prvá a zatiaľ jediná plynová kríza zasiahla Slovensko v januári 2009. Úplné zastavenie dodávok zemného plynu na Slovensko z Ruska cez Ukrajinu trvalo zhruba dva týždne. Redukcia zásobovania bola dôsledkom dlhodobého sporu medzi Kyjevom a Moskvou týkajúceho sa cien plynu.