Lajčák hodnotí predošlý rok: Bol to náročný rok, pre Slovensko sa však vyvíjal zle

"Žijeme v čase, ktorý je vo všeobecnosti hodnotený ako erózia multilaterálneho systému, to znamená systému, ktorý je založený na nejakých pravidlách či dohodách a je čoraz viac vidieť, že celý rad silných hráčov nemá alebo stráca záujem sa týmito pravidlami riadiť. Smerujeme od multilateralizmu k multipolarizmu," zhodnotil Lajčák.

Zlý vývoj pre Slovensko

Pre malé krajiny, akou je Slovensko, je to podľa šéfa rezortu diplomacie zlý vývoj, pretože znamená, že pravidlá diktujú veľkí a silní. Práve to je aj jedným z dôvodov, prečo sa minister rozhodol zhostiť sa úlohy predsedníctva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Lajčák si myslí, že prostredie je nestabilné, no pokiaľ ide o Európsku úniu, voľby do Európskeho parlamentu nakoniec dopadli lepšie, ako sa očakávalo z dôvodu obáv z vysokej podpory antisystémových či populistických strán. Účasť bola najvyššia za mnoho rokov dozadu, čo podľa ministra znamená, že ľuďom na európskom projekte záleží.

Dopad na domácu scénu

"Samozrejme, to všetko má aj dopad na domácu scénu a domácu pôdu, kde je cítiť stratu zahraničnopolitického konsenzu, ktorý na Slovensku celé roky bol. Dnes je to jednoducho zložitejšie. Ministerstvo zahraničných vecí je napádané, povedal by som, aj sprava aj zľava. Pre niektorých sme príliš prozápadní a pre niektorých sme zase príliš málo prozápadní, takže ja mám z toho obavu práve preto, že v týchto zložitých časoch, v ktorých žijeme, je treba, aby Slovensko bolo konsolidované, aby sme mali vyjasnené základné veci, pretože ak sa budeme medzi sebou nejako vnútorne rozbíjať, tak nás to oslabuje aj navonok," uzavrel šéf rezortu diplomacie.