Novoročné predsavzatia? Radšej nie: FOTO Poslanec OĽaNO zakročí, až keď niečo nerobí správne

BRATISLAVA - Poslanec OĽaNO Eduard Heger zvykol ako dieťa spolu s rodinou tráviť Vianoce v Tatrách, kde bolo plno snehu. Prezradil svoj naobľúbenejší darček, i to, prečo si nedáva predsavzatia.

Eduard Heger si novoročné predsavzatia nezvykne dávať. „Predsavzatia si dávam vtedy, keď zistím, že niečo nerobím správne a snažím sa na nich pracovať počas celého roka. V tomto teda začiatok roka nie je pre mňa dôležitý míľnik,“ uviedol pre Topky Heger.

Vianoce plné snehu

Ako dieťa zvykol chodiť s rodičmi na Vianoce do Tatier. „Boli to Vianoce plné snehu a krásnej prírody,“ uviedol poslanec. Spomenul si aj na darček, ktorý ho najviac potešil. „Bol to môj prvý a veľmi obľúbený fotoaparát,“ uviedol.

Zdroj: archív E. H.