Nehoda vojenského lietadla pri Nitre: Čaká sa na zápis čiernej skrinky, tvrdí Gajdoš

BRATISLAVA - Nehoda vojenského stíhacieho lietadla MiG-29 sa naďalej vyšetruje, čaká sa na informácie z čiernej skrinky. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predpokladá, že tie by mohla firma z Ruskej federácie dodať do konca januára. Zdôraznil však, že je to len jeho odhad. Novinárom to povedal v pondelok po tom, ako sa telefonicky spojil so slovenskými vojakmi v zahraničných misiách.

„Vyšetrovanie prebieha, je potrebné spraviť realizáciu aktualizácie zápisu z čiernej skrinky, a to robia iba v Ruskej federácii, tak musím vyčkať, kým to bude zrealizované. V prvom rade sa to musí odovzdať vyšetrovateľovi a ten pod dohľadom prokurátora urobí závery, čiže nie my,“ skonštatoval minister.

Zdôraznil, že ministerstvo obrany má v tejto veci kompetencie povoliť lietanie stíhačiek a zabezpečiť pohotovostný systém obrany vzdušného priestoru. To, či sú stíhačky bezpečné, bude podľa jeho slov vyplývať až zo zápisov z čiernej skrinky. Tie by mali obsahovať všetky informácie o lietadle, komunikácii aj činnosti pilota. „Tam sa potvrdí to, čo bolo vyšetrovaním zaznamenané,“ doplnil.

Stíhacie lietadlo MiG-29 havarovalo koncom septembra pri Nitre počas skúšobného letu. Pilot sa katapultoval. Minister obrany Peter Gajdoš sa ohradil voči špekuláciám o možných príčinách havárie, zdôraznil, že treba počkať na závery vyšetrovacej komisie.