Danko sa po prepade preferencií pustil do všetkých politikov: Najviac kritizoval Bugára a Kotlebu

Predseda parlamentu sa pustil do Smeru

„Ja som mal veľmi ťažkú situáciu medzi Pelegrinim a Ficom,“ povedal šéf národniarov. Poukázal na to, že premiér a predseda Smeru-SD mali viackrát odlišné názory v rôznych otázkach. „Robert Fico mi musí povedať, že basu a kľúče od miešačky drží Peter Pellegrini a budem sa pýtať Pellegriniho. Ale nemôže jeden deň hovoriť niečo iné Fico a iné Pellegrini,“ komentoval s dôvetkom, že Pellegrini je premiérom aj vďaka nemu.

Zdroj: Reprofoto/TA3

Tiež skonštatoval, že to, čo robil Smer-SD posledné štyri mesiace, bolo "nešťastné". „To, že to tam huplo medzi nimi, je zrejmé,“ komentoval. Podľa Danka si predseda vlády "veľmi rýchlo zvykol na určité maniere". Pýta sa preto, kto bude jeho partnerom. „To bude strašná zmena v Smere-SD, ak sa to dostane k stavu, že nebude platiť slovo Roberta Fica,“ mieni.

Bugár ma oklamal

Danko na adresu ďalšieho koaličného partnera, predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, povedal, že ho oklamal. „Keď ja niečo poviem na Bugára, že ma oklamal, tak ma oklamal. Pretože chcel národnostné školy, zato mi zrušil ministerstvo cestovného ruchu a športu. Zato mi zrušil rekreačné poukazy pre všetkých. Za jeden zákon, ktorý sme mu my stopli, mi päťkrát, žiaľbohu, ublížil,“ poznamenal.

Rusko na Kotelbu kašle

Za nebezpečné považuje to, že mladí ľudia inklinujú k ĽSNS. „Rusko na Kotlebu kašle, ĽSNS neuznáva,“ tvrdí Danko. Uviedol tiež, že poradie na volebnej kandidátke veľmi nemenil. „Sú to ľudia, ktorí boli so mnou v dobrom aj v zlom,“ dodal s dôvetkom, že SNS je jedinou stranou, z ktorej nikto neodišiel.

Zdroj: Reprofoto/TA3

Danko vyzdvihol zásluhy národniarov

Danko tiež vyslovil svoju obavu z toho, že politika je stále "teatrálna". Prisľúbil, že ak bude vo vláde aj po voľbách v roku 2020, postará sa o všetkých. Komentoval, že vďaka opatreniam, ktoré zaviedla SNS, si "učitelia hladkajú brušká". Rovnako zásluhy národniarov vidí aj v ďalších krokoch, akými sú podľa jeho slov zvýšenie dôchodkov či zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov. Mieni, že v budúcom roku bude v rozpočte dosť peňazí.

Premiér sa stretne s hlavou štátu kvôli demisii Kalavskej

Peter Pellegrini (Smer-SD) sa v utorok (17. decembra) stretne s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Chce sa s ňou porozprávať o tom, ako budú postupovať pri podanej demisii ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smer-SD). Meno nástupcu Kalavskej ešte povedať nevie.

Zdroj: Reprofoto/TA3

Tvrdí, že z podávania demisie ministrov sa nesmie stať precedens. „Potom si každý z demisie bude robiť trhací kalendár, vyhrážať sa ňou a podávať ju do Prezidentského paláca každú chvíľu,“ podotkol premiér.

Pellegrini poznamenal, že ak ide niekto do politiky, mal by automaticky počítať s tým, že bude predmetom útokov, neprávostí a krivých osočovaní. „Ak by som zakaždým, keď mám pocit, že niekto neprávom hodnotí moju prácu, podával demisiu, tak by som ju podával každú chvíľu,“ povedal.

Kritikou na adresu primátorov miest nešetril

Nevyrovnaný rozpočet nevníma dramaticky či tragicky. Polpercentný deficit podľa neho nepredstavuje žiadne riziko pre Slovákov. Do deficitu sa dostáva štát vďaka splátkam dlhov, ktoré musí splácať. „Slovensko už dnes míňa menej, ako má na strane príjmov. Primárny deficit je nižší, čiže v podstate my sme v pluse,“ uviedol premiér.

Zdroj: Reprofoto/TA3

Pokračoval tiež tým, že primátori miest sa dohodli na zvyšovaní daní z nehnuteľností a povedali si, že to zvalia na vládu. Pellegrini povedal, že mestá už nabádali dávnejšie k tomu, aby postupne zvyšovali dane z nehnuteľností, ale nerobili tri roky nič. „Zvýšia ich ešte viac ako v skutočnosti potrebujú, aby mali do volieb zase svätý pokoj. Chcú sa vyhovoriť na vládu a použiť nás ako taký vankúš.“ Poznamenal aj, že zvyšovanie robia primátori, ktorí si "sami sebe odklepli plat, ktorý majú vyšší ako predseda vlády". „Vyššie platy, ako má celá vláda dokopy, a potom sa budú tváriť, ako veľmi veľa peňazí im chýba,“ uviedol.

Odluka cirkvi od štátu dnes nie je témou

Na stole podľa Pellegriniho nie je téma odluky cirkvi od štátu. Fungovanie cirkvi a svetskej moci je na Slovensku podľa neho úplne v poriadku, navzájom si nezasahujú do svojho pôsobenia. Ak niekto použije túto tému, tak je to len účelové hľadanie si témy, na ktorej si chce robiť politiku, povedal.

Slovensko vidí po parlamentných voľbách stabilné. Premiér má však strach, aby si na čelo štátu nesadli ľudia, ktorí majú nulovú skúsenosť a ktorí nemajú odborné zdatnosti na to, aby mohli riadiť krajinu.