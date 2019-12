Pričinil som sa o to, aby bol Pellegrini premiér, tvrdí Danko: Často zastával účelový postoj

BRATISLAVA - Peter Pellegrini zabudol, že by nebol premiér, ak by som aj ja nepresviedčal Andreja Kisku. V rozhovore to povedal predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Tvrdí, že sa pričinil o to, aby bol Pellegrini premiérom, no v mnohých veciach si predstavoval jeho prácu a postoj inak.

„To, že mu poviem, že je zbytočné si robiť PR s bagrom, keď Rázsochy ešte nie sú zbúrané, nie je kvôli tomu, aby som sa ho snažil zosmiešniť, ale prebudiť. Premiér si už šiesty mesiac myslí, že nemusí mať ani elementárnu úctu voči koaličným partnerom. Ako predseda vlády zastával vo veľa veciach účelový postoj. Bol si totiž vedomý toho, že SNS neurobí to, čo kedysi SaS a nikdy túto vládu nepoloží. Pellegrini to začal patrične využívať,“ priblížil Danko.

Na otázku, či by opätovne šiel do vlády so Smerom-SD a Mostom-Híd, odpovedal, že sú to „malebné otázky“, no pre neho bude kľúčové nájsť so stranami prienik v bodoch programu, ktoré chce presadiť. „Posledných päť mesiacov bol problém hlavne vo vzťahu k Smeru, pri ktorom sa prejavovala dualita v rozhodovaní. Kvôli rivalite medzi Ficom a Pellegrinim sme v SNS veľmi trpeli. Nevedeli sme, s kým máme vlastne v Smere rokovať. Oni to vždy dokážu veľmi dobre komunikačne zahrať, ale to, že sme tu mali reálne strety pri témach ako stratifikácia nemocníc, Marakéš či Istanbulský dohovor, bolo odrazom tejto duality, keďže jedno chcel premiér Peter Pellegrini a druhé predseda Smeru Robert Fico,“ uviedol predseda parlamentu.

Problém videl taktiež v tom, že predseda Mosta-Híd Béla Bugár už nedisponoval po odchode niektorých jeho poslancov dostatočným počtom poslaneckých hlasov. „Niekedy, keď sa mu to hodilo, povedal, že má dosť hlasov, inokedy nie, takže to obdobie posledného roka nebolo ľahké,“ zhodnotil šéf národniarov. Na záver dodal, že ak by sa parlamentné voľby konali v neskoršom termíne, zjavne by už spolu táto koalícia nedovládla.

Peter Pellegrini bol po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej 15. marca 2018 poverený vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom zostavením novej vlády. Predchádzala tomu demisia trojnásobného premiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Prezident jeho vládu vymenoval 22. marca a Národná rada vyhlásila novej vláde dôveru 81 hlasmi o štyri dni neskôr.