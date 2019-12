Pellegrini vo vytržení: FOTO Po stretnutí s pápežom Františkom je nadšený

Umelec má grécky pôvod po otcovi, jeho matkou je slovenská maliarka Ingrid Zámečníková. Premiér sa po audiencii u pápeža stretne so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.

Vlani pred Vianocami absolvoval audienciu u pápeža vtedajší prezident Andrej Kiska. Pontifikovi odovzdal dar zo Slovenska - štyri vianočné gule, ktoré vyrobili ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín.

Vyrezávaný betlehem z Oravy, ktorý priniesol Pellegrini

Spoločnú audienciu u pápeža Františka absolvovali v marci tohto roku predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) a predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Radek Vondráček. Pápeža pozvali na spoločnú návštevu oboch krajín.

Ďalší z darov je sklenený kríž zobrazujúci Sedembolestnú Pannu Máriu

Dosiaľ posledným slovenským premiérom, ktorého prijal pápež, bol Mikuláš Dzurinda. Audienciu absolvoval u Jána Pavla II. v novembri 2000. Dzurinda a vatikánsky štátny sekretár Angelo Sodano vtedy podpísali základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou.

VIDEO Premiér navštívil aj slovenské kolégium v Ríme

Stretnutie sa natiahlo

Stretnutie sa z plánovaných 15 minút nakoniec predĺžilo takmer na 40 minút. "Ja si to môžem len nesmierne vážiť, že ak som tak zaujal alebo zapôsobil na Svätého Otca, že mi venoval toľko svojho vzácneho času. Je to pre mňa obrovská pocta, ktorej sa mi dnes týmto dostalo," priznal sa premiér.

"Vôbec sme sa v našom rozhovore nevenovali nejakým diplomatickým frázam. Bavili sme sa veľmi ľudsky, otvorene o rôznych veciach. Veľmi sa teším, že sme sa dotkli potreby pestovať medzigeneračnú solidaritu, aby mladí pomáhali starším, ale, naopak, aj starší pomáhali mladým v týchto časoch. Aby sme ako verejne činné osoby nerezignovali. Treba ďalej naozaj povzbudzovať tie národy a vychovávať spoločnosť. Nesmieme skĺznuť, ísť len po nálade a prispôsobovať sa nálade v spoločnosti, ale niekedy treba spoločnosti povedať aj čo sa jej nepáči a nehľadieť len na svoju popularitu, ale brániť hodnoty a tradície," priblížil premiér témy spoločného rozhovoru.

Stretnutie s pápežom zhodnotil ako veľmi obohacujúce. "A veľmi sa teším, že na záver odkázal, že pozdravuje veľmi úprimne všetkých ľudí žijúcich na Slovensku, že na nich myslí. Veľmi oceňuje, ako sa naozaj snažíme udržiavať kresťanské hodnoty a tradície," konštatoval Pellegrini, ktorý pápeža zároveň pozval na Slovensko.

"Tlmočil som mu, že by si Slováci veľmi želali, keby mohli byť svedkami ďalšej apoštolskej návštevy Svätého Otca na Slovensku, lebo nám je to blízke. No uvidíme, čo život prinesie. Zároveň som toto pozvanie tlmočil aj štátnemu sekretárovi (Pietrovi Parolinovi)," dodal. Pápež sa podľa premiéra nevyjadril, či Slovensko navštívi, avšak uviedol, že veľmi rád chodí do malých krajín a dáva tak najavo, že sú preňho dôležité.

Pellegrini k tomu dodal, pápež František veľmi dobre vie, kde je Slovensko a pozdravuje všetkých. "Želá im všetko najlepšie, krásne sviatky a posiela Božie požehnanie," uviedol. Premiér obdaroval pápeža vyrezávaným betlehemom z lipového dreva od umelca zo severu Slovenska a sklenený kríž s vyobrazením patrónky krajiny, Sedembolestnej Panny Márie.

"Veľmi sa teším, že mi daroval okrem jeho tvorby - ktorú mám možnosť si so sebou odnášať naspäť na Slovensko - jeden nádherný obraz v ktorom prepojil aj moje meno, ktoré v preklade znamená 'pútnici'. Daroval mi obraz, ktorý vyjadruje cestu pútnikov sem do Vatikánu a k Bazilike svätého Petra. Nesmierne si to vážim, že to bol dar, ktorý má niečo tak osobného a k čomu mi sám Svätý Otec povedal aj ten príbeh," uzavrel Pellegrini.

Premiér Pellegrini ešte v pondelok odlieta z Ríma do USA, kde ho na druhý deň čaká okrem otvorenia Generálneho konzulátu SR v New Yorku aj bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.

Svätú stolicu už navštívili viacerí

15. februára 2000 - Prezident SR Rudolf Schuster s delegáciou navštívil Rím a Vatikán. Slovenskej delegácii na čele s prezidentom Schusterom sa v aule Pavla VI. prihovoril kardinál Jozef Tomko a prijal ju aj pápež Ján Pavol II. V aule zaznel tiež prejav prezidenta SR s výzvou na ekumenizmus a zmierenie medzi cirkvami.

24. novembra 2000 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a vatikánsky štátny sekretár Angelo Sodano podpísali vo Vatikáne základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou. Slovenského premiéra prijal aj pápež Ján Pavol II.

18. decembra 2000 - Prezident SR Rudolf Schuster navštívil Vatikán, aby si s tamojším štátnym sekretárom vymenili ratifikačné listiny k Základnej zmluve. Zmluva tak nadobudla účinnosť. Slovenského prezidenta prijal aj pápež Ján Pavol II.

2. apríla 2001 - Predseda NR SR Jozef Migaš rokoval vo Vatikáne s pápežom Jánom Pavlom II. a s vatikánskym štátnym tajomníkom kardinálom Angelom Sodanom. Témou rokovaní bola Základná zmluva medzi SR a Vatikánom.

4. novembra 2001 - Prezident SR Rudolf Schuster sa s manželkou vo Vatikáne zúčastnil na blahorečení prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku. Prezidenta Schustera prijal na súkromnej audiencii aj pápež Ján Pavol II.

28. októbra 2002 - Prezident SR Rudolf Schuster bol na audiencii u pápeža Jána Pavla II, ktorý sa v príhovore dotkol aj aktuálnej otázky integrácie SR do európskych štruktúr. Zároveň vyzdvihol význam výmeny ratifikačných listín zmluvy o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch republiky.

29. marca 2003 - Predseda NR SR Pavol Hrušovský na audiencii vo Vatikáne pozval pápeža Jána Pavla II. na návštevu parlamentu počas jeho cesty na Slovensko, ktorá sa plánovala na jeseň toho istého roku. Obaja predstavitelia diskutovali aj o pripravenosti SR na vstup do EÚ.

17. júna 2005 - Prezidenta SR Ivana Gašparoviča prijal pápež Benedikt XVI. Gašparovič ho pozval na návštevu Slovenska.

1. mája 2011 - Prezident SR Ivan Gašparovič sa vo Vatikáne zúčastnil na blahorečení pápeža Jána Pavla II. Na krátkej audiencii ho prijal aj jeho nástupca Benedikt XVI.

17. - 18. januára 2012 - Predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský sa stretol vo Vatikáne s pápežom Benediktom XVI, ktorého opätovne pozval na návštevu Slovenska a odovzdal mu sklenenozlatú plastiku so svätým Cyrilom a Metodom.

27. februára 2013 - Prezident SR Ivan Gašparovič odcestoval na Národnú púť do Vatikánu, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Gašparovič bol jedinou hlavou štátu, ktorá sa zúčastnila na poslednej verejnej generálnej audiencii pápeža Benedikta XVI. Zároveň bol aj posledným prezidentom, ktorého dosluhujúca hlava katolíckej cirkvi prijala na súkromnej audiencii.

19. marca 2013 - Prezident SR Ivan Gašparovič pri osobnom stretnutí s pápežom Františkom mu zablahoželal k jeho zvoleniu a odovzdal pozdravy od slovenských občanov.

27. apríla 2014 – Slovenský prezident Ivan Gašparovič počas krátkeho rozhovoru s pápežom Františkom vo Vatikáne pozval hlavu katolíckej cirkvi na návštevu Slovenska. Obaja sa stretli na svätorečení pápežov vo Vatikáne.

9. apríla 2015 - Prezidenta SR Andreja Kisku prijal na osobnej audiencii pápež František. Okrem pápeža sa Kiska stretol aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.

14. decembra 2018 - Prezident SR Andrej Kiska absolvoval audienciu u pápeža Františka, ktorému odovzdal dar zo Slovenska - štyri vianočné gule, ktoré vyrobili ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín. Pri odchode z audiencie pápež požiadal prezidenta Kisku o odovzdanie daru pre emeritného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka.