Pápež František chce uzavrieť tábory pre migrantov v Líbyi: Je tam rozšírené mučenie

"Ako môžeme nepočuť plač toľkých bratov a sestier, ktorí radšej čelia rozbúrenému moru ako pomalému umieraniu v líbyjských záchytných táboroch, miestach mučenia a hanebného otroctva," uviedol.

Agentúra Reuters pripomína, že viac ako 5000 utečencov a migrantov je zadržiavaných v 19 oficiálnych záchytných zariadeniach v Líbyi - niektoré z nich kontrolujú ozbrojené skupiny. Neznámy počet utečencov žije v biednych podmienkach v centrách spravovaných obchodníkmi s ľuďmi, uviedla OSN.

Medzi osobami v líbyjských táboroch sú aj tí, ktorí ostali na lodiach smerujúcich do Európy a boli privezení späť Európskou úniou podporovanou líbyjskou pobrežnou strážou. Viac ako 1100 migrantov v tomto roku zahynulo alebo je nezvestných po pokusoch preplaviť sa cez Stredozemné more, uviedla Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Počet prichádzajúcich migrantov do Európy sa od roku 2017 znížil v dôsledku úsilia blokovať príchody migrantov. "Tento problém sa nevyrieši blokovaním lodí," uviedol pápež s tým, že to necháva migrantov napospas obchodníkom s ľuďmi.