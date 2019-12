Beňová: Fico by mal myslieť na svoje zdravie, do volieb by však mal zostať predsedom

Monika Beňová

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Ak by Smer-SD menil svojho predsedu, mal by tak urobiť až po voľbách. Naznačujú to odpovede niektorých členov strany. Europoslankyňa Monika Beňová povedala, že Robert Fico by mal v prvom rade prihliadať na svoje zdravie.